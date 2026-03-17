Il papà ha ucciso mamma e fratello 15enne, lei è viva per miracolo: Antonia torna a casa

Sta bene ed è finalmente tornata a casa Antonia Ocone, la ragazza di 16 anni sopravvissuta alla strage familiare di Paupisi, compiuta dal padre Salvatore che ha ucciso la mamma e il fratello minore.

Strage Paupisi, Antonia Ocone sta bene ed è tornata a casa

“Ci sono momenti in cui un intero paese si ferma, trattiene il respiro e spera insieme. Oggi è uno di quei momenti. Dopo sei lunghi mesi di paura, di attesa, di preghiere e di speranza, Antonia è finalmente tornata a casa. Una ragazza di soli sedici anni che ha lottato con una forza straordinaria, affrontando il dolore con un coraggio che ha commosso e unito tutta Paupisi” – ha dichiarato il sindaco Salvatore Coletta.

“In questi mesi abbiamo seguito ogni piccolo passo del suo percorso: il risveglio, i primi segnali di miglioramento, la riabilitazione, la speranza che cresceva giorno dopo giorno. Oggi quella speranza è diventata un abbraccio collettivo. Vederla tornare nella sua casa, accolta dall’amore della sua famiglia e dall’affetto sincero di un’intera comunità, è stata un’emozione difficile da descrivere“.

“Le sue parole — ‘Grazie a tutti per l’amore che mi avete donato’ — sono entrate nel cuore di tutti noi. A nome mio e dell’Amministrazione Comunale voglio esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutte le persone che in questi mesi hanno sostenuto e continuano a sostenere Antonia e la famiglia con affetto e vicinanza. Cara Antonia, il tuo sorriso oggi è la luce di Paupisi. Continua a sognare. Noi saremo sempre al tuo fianco”.

La giovane, ritrovata in fin di vita all’interno dell’auto del padre, accanto al cadavere di suo fratello Cosimo, era stata trasportata d’urgenza in ospedale, in gravi condizioni. Soltanto dopo 6 lunghi mesi è stata dimessa, accolta con gioia dall’intera comunità.

Purtroppo ad aspettarla non ci sarà né la madre né il fratellino. Elisa Polcione, 49 anni, è stata uccisa dal marito mentre si trovava a letto. Stando a quanto emerso, la donna sarebbe stata freddata con un solo colpo alla testa. Ocone avrebbe, infatti, agito servendosi di un sasso. Dopo aver aggredito la moglie si sarebbe scagliato poi contro i due figli minorenni che erano in casa. In seguito avrebbe caricato i ragazzi in auto per darsi alla fuga e solo dopo ben 13 ore sarebbero stati i carabinieri a fermarlo.