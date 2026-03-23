“Potete acquistare cozze e frutti di mare”: le indicazioni del Comune dopo i casi di Epatite

A seguito della protesta avviata dai pescivendoli sotto Palazzo San Giacomo, l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, con gli assessori alla Salute e alla Polizia Locale, Vincenzo Santagada e Antonio De Iesu, ha incontrato questa mattina una delegazione di operatori ittici che manifestavano forte preoccupazione per le ripercussioni economiche dell’ordinanza sindacale che vieta il consumo di frutti di mare crudi per l’aumento di casi di Epatite A.

Protesta pescivendoli a Napoli: le indicazioni sull’Epatite A

“Comprendiamo pienamente le preoccupazioni delle pescherie napoletane, soprattutto in un periodo importante come quello che precede la Pasqua. Proprio per questo oggi abbiamo ascoltato le istanze della categoria e ribadito che l’ordinanza sul divieto di consumo di frutti di mare crudi nasce esclusivamente da esigenze di tutela della salute pubblica” – ha sottolineato l’assessora Armato.

“Le verifiche effettuate in questi giorni dalla Polizia Municipale non stanno evidenziando criticità nelle attività regolari. Raccomandiamo inoltre di seguire gli accorgimenti suggeriti dall’ASL di Napoli, validi non solo per i prodotti ittici ma anche per le verdure e gli alimenti da consumare crudi, che vanno sempre lavati e manipolati con attenzione”.

Adottato in via precauzionale anche da altri Comuni, dopo i recenti casi di epatite A, il provvedimento mira a promuovere comportamenti prudenti e consapevoli da parte dei consumatori e non deve generare allarmismo. A tal fine l’Amministrazione comunale intende rassicurare cittadini e operatori del settore e garantire il massimo sostegno in vista delle festività pasquali, periodo particolarmente rilevante per il comparto.

In particolare si ribadisce che:

• le cozze e i frutti di mare possono essere regolarmente acquistati, ma vanno consumati esclusivamente previa cottura, come stabilito dall’ordinanza vigente,

• è essenziale rivolgersi solo alle pescherie e agli esercizi autorizzati, che garantiscono tracciabilità, corretta conservazione e conformità alle norme sanitarie,

• i controlli svolti in questi giorni dalla Polizia Municipale e dagli uffici competenti non hanno evidenziato alcuna criticità nelle attività autorizzate,

• si raccomanda alla cittadinanza di attenersi alle indicazioni dell’ASL, che invitano alla massima attenzione nella manipolazione e preparazione degli alimenti,

• le stesse norme igieniche e buone pratiche devono essere osservate anche per il consumo di verdure e altri alimenti crudi, che vanno lavati accuratamente prima dell’assunzione.

Il Comune di Napoli continuerà a seguire l’evoluzione della situazione in costante coordinamento con l’ASL e con le categorie produttive, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica senza penalizzare le attività economiche della città.