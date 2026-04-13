Malore improvviso mentre aspetta la metro a Napoli, morto artista e architetto: chi era

Svelata l’identità dell’uomo morto nella mattinata di ieri alla stazione della metro a Napoli: si tratterebbe di Silvio Frigerio, noto architetto e artista, punto di riferimento per il mondo della cultura partenopea.

Morto in metro a Napoli: la vittima è l’artista Silvio Frigerio

Stando a quanto emerso, l’uomo si sarebbe sentito male mentre attendeva la metro alla stazione di Medaglie d’Oro, in zona Arenella. Improvvisamente, dopo aver accusato un malore, si sarebbe accasciato sulla banchina, perdendo in breve tempo la vita.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La stazione, intanto, è rimasta chiusa per consentire ai soccorsi di operare nel migliore dei modi.

“Ho letto della scomparsa di Silvio Frigerio, mi dispiace moltissimo che una persona speciale come lui non sia più con noi. L’ho incontrato tante volte a molte mostre, lui sempre curioso e attento all’arte e agli artisti della città! E lo ringrazio ora come l’ho ringraziato allora quando mi ha regalato alcuni dei suoi bellissimi fotomontaggi! Mi dispiace molto di non averlo incontrato negli ultimi tempi!! Ci mancherà” – ha scritto la pittrice Silvia Rea.

“Mio marito ed io abbiamo assistito impotenti alla morte del noto architetto e artista Silvio Frigerio.Nell’ esprime le nostre sentite condoglianze alla famiglia possiamo testimoniare la dedizione dei soccorritori che hanno tentato l’impossibile per salvarlo a partire da ripetuti massaggi cardiaci” – ha scritto una donna che avrebbe assistito alla drammatica scena.













