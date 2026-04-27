Squalo Mako avvistato nei mari del Sud, ha colpito una barca: “Un movimento potente”

Attimi di panico nei mari del Sud Italia, nello specifico a Gallipoli, dove un esemplare di squalo mako avrebbe urtato un’imbarcazione.

Squalo mako nel mare di Gallipoli: ha urtato una barca

Alcuni diportisti, a bordo di una barca da pesca, si sarebbero imbattuti contro l’esemplare. A raccontare l’episodio, sui social, è stato Giuseppe Zacà che ne ha diffuso un filmato poi diventato virale sul web e ripreso da diversi quotidiani.

“Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico” – ha detto.

Soltanto pochi giorni fa è stato pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Ecology, condotto dai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che documenta la presenza di una popolazione di grossi squali nel Golfo di Napoli.

Nell’articolo scientifico pubblicato sulla rivista internazionale, gli autori riportano l’osservazione di un’aggregazione di squali capopiatto (Hexanchus griseus), con individui che raggiungono fino a 5 metri di lunghezza, associata a biocostruzioni profonde localizzate tra le isole di Ischia e Capri.

Pochi individui erano già stati osservati in precedenza durante immersioni con ROV (veicoli operati da remoto) coordinate dal collega dott. Simonepietro Canese, ma non avevamo idea che ce ne fossero così tanti in un’area così piccola” – ha affermato Simona Noè, autrice principale dello studio.

“Probabilmente beneficiano di una certa protezione grazie ai banchi di coralli di acque profonde presenti sul reef che, scoraggiando le attività di pesca, possono offrire un potenziale rifugio a questi esemplari” – ha aggiunto.