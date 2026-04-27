Drogati e derubati in casa a Napoli, ladri via con mezzo milione di euro: forse c’è una talpa

Si attesterebbe attorno al mezzo milione di euro il bottino incassato dai malviventi che si sono resi protagonisti della rapina a Napoli, dopo essersi introdotti nella casa di un imprenditore in via Orazio, a Posillipo, nella notte tra venerdì e sabato.

Rapina in casa a Posillipo: la coppia drogata e il bottino

I ladri si sarebbero impossessati di contanti e gioielli per un valore di oltre mezzo milione di euro. In particolare, sarebbero scappati portando con sè un diamante da ventisei carati, del valore di circa 300 mila euro.

All’interno dell’abitazione un uomo, imprenditore tessile in pensione, e sua moglie, entrambi probabilmente narcotizzati. Stando a quanto rende noto Il Mattino, gli inquirenti ipotizzano che qualcuno abbia drogato la coppia in precedenza, una presunta “talpa” che avrebbe fatto in modo che i ladri agissero indisturbati.

Due componenti della banda si sarebbero introdotti senza problemi all’interno dell’appartamento, sapendo che l’allarme era stato disattivato e dove trovare il dispositivo di archiviazione dati dell’impianto. Un terzo, invece, li avrebbe attesi all’esterno.

Oltre la coppia, la casa era regolarmente frequentata dalla domestica, una donna di origini filippine che gode della massima fiducia dei proprietari, che escludono categoricamente un suo possibile coinvolgimento. Intanto proseguono le indagini dei poliziotti del commissariato di Posillipo per risalire ai responsabili del colpo.