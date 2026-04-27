A Napoli apre il Villaggio dei Sapori, street food contadino e cibi a km 0: ingresso gratis

Il 10 e 11 maggio 2026 a Napoli, in Piazza Dante, arriva il Villaggio del Made in Italy con due giornate dedicate alle eccellenze alimentari e artigianali.

Villaggio del Made in Italy a Napoli: street food contadino

L’appuntamento, che vede la collaborazione tra Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli, è nella storica piazza partenopea dalle ore 9:00 alle 14:00, con ingresso libero e gratuito. Visitatori e turisti avranno la possibilità di perdersi tra i diversi stand di prelibatezze del territorio, dal dolce al salato, bio e a km 0.

Ricca anche la sezione dedicata al meglio dell’artigianato tra accessori moda unici, sartoria su misura, intarsio sorrentino, l’arte dell’oreficeria e tanto altro. Il tutto accompagnato da intrattenimento dal vivo e il teatro dei burattini di Giò Ferraiolo.

“Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli vi aspettano al Villaggio del Made in Italy. Unisciti a noi in Piazza Dante a Napoli il 10 e 11 maggio dalle 9:00 alle 14:00 per celebrare le eccellenze italiane. Scopri i nostri prodotti ortofrutticoli freschi selezionati da Campagna Amica Campania ed ancora formaggi, salumi, vino e non perdere il delizioso street food contadino” – si legge nell’annuncio di Casartigiani.

“Negli stand Casartigiani Napoli il meglio di oreficeria, cioccolata, sartoria uomo, accessori moda donna, intarsio Sorrentino. In programma anche laboratori, degustazioni e attività per i più piccoli. È un’opportunità fantastica per sostenere le aziende locali e gustare i sapori della nostra tradizione”.