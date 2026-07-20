Ucciso e dato alle fiamme, chi era Luca Esposito: il giornalista trovato morto a 53 anni

Proseguono le indagini sull’omicidio di Luca Esposito, il giornalista trovato morto ad Eboli, in provincia di Salerno: sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme.

Luca Esposito trovato morto: il giornalista ucciso a Eboli

Il suo nome era Luigi ma si faceva chiamare da sempre Luca. Aveva compiuto 53 anni il 4 luglio e svolgeva il suo lavoro occupandosi principalmente di sport, seguendo la Salernitana ed altre squadre di serie C. Collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, l’emittente tv Otto Channel e dirigeva il sito Tutto Salernitana.

Sulle notizie circolate su un ipotetico impiego presso l’Arpac, la stessa agenzia regionale ha diffuso una nota smentendo categoricamente ogni tipo di rapporto di lavoro in corso: “In riferimento ai tragici fatti di cronaca di cui è vittima il giornalista Luca Esposito (all’anagrafe Luigi), l’Agenzia regionale protezione ambientale Campania precisa che la persona indicata come oggetto del terribile ritrovamento non risulta titolare di un rapporto di lavoro con Arpac, né come dipendente né come dirigente”.

“Non risulta alcuna relazione di natura professionale tra l’ente ed Esposito, che appare del tutto estraneo all’attività dell’Agenzia. Nell’esprimere sgomento per quanto emerge dalle cronache, l’ente partecipa al cordoglio della famiglia della vittima e del mondo dell’informazione per la drammatica scomparsa”.

Il 53enne sarebbe stato assassinato a colpi di pistola, il corpo sarebbe poi stato bruciato tra la vegetazione, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, i primi a scoprire il cadavere del giornalista. Il corpo era già irriconoscibile e devastato dalle fiamme ma a facilitarne l’identificazione sarebbe stato il ritrovamento nelle vicinanze dell’auto di Esposito.

Luca pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una “vendetta” in tal senso. Non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.