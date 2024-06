Tragedia a Monte di Procida, 16enne disperso trovato in mare senza vita dopo ore di ricerca

Una incredibile tragedia ha sconvolto la comunità di Monte di Procida (Napoli). Ieri sera, dopo ore di ricerche, è stato trovato ad Acquamorta il corpo senza vita di Juclanio Americo Francisco Calupeteca, ragazzo di 16 anni originario dell’Angola scomparso qualche ora prima, tra le 16 e le 17, mentre giocava in acqua con altri coetanei.

Da una prima ricostruzione, pare che il giovane soffrisse di crisi epilettiche, ed una di queste potrebbe essere stata fatale. Il corpo non presenta segni di violenza di alcun tipo: il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia per accertare la causa della morte.

Un vero e proprio dramma, arrivato al culmine di ore di attesa e vana speranza da parte di tutta la popolazione, che si era prodigata per cercare Juclanio sperando di poter scongiurare il peggio.

Anche il sindaco di Bacoli, Josi Jerardo Della Ragione, ha espresso il suo cordoglio annullando l’ultimo comizio della campagna elettorale in segno di lutto:

Mi stringo, a nome di tutta la comunità di Bacoli, al dolore che sta vivendo in queste ore la comunità di Monte di Procida, per la tragica morte di Juclanio. Giovanissimo di 17 anni, trovato morto in mare. Ad Acquamorta. Un lutto che sconvolge le nostre terre. A nome della città, abbraccio la famiglia. Non c’è nulla da aggiungere, se non il dolore. Per queste motivazioni annuncio che ho deciso di annullare il comizio di chiusura della nostra campagna elettorale. È un doveroso atto di rispetto per i nostri cugini montesi, flegrei. E per gli affetti più cari del giovane Juclanio. Siamo comunità sorelle. Siamo un unico e grande popolo. Non è il tempo delle feste di piazza. Ma solo della vicinanza verso chi soffre. Addio, piccolo angelo.