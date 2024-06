L’incidente avvenuto in via Caracciolo a Torre Annunziata ha purtroppo provocato un’altra vittima. Dopo Luigi Gara, morto sul colpo dopo l’impatto, non ce l’ha fatta Alfonso Aurino, che era ricoverato da quella maledetta sera all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Alfonso Aurino non ce l’ha fatta: è la seconda vittima dell’incidente di Torre Annunziata

Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime, e nonostante i tentativi dei medici non c’è stato nulla da fare. Alfonso aveva solo 18 anni. Un dolore incredibile per famiglia e amici: il giovane aveva lavorato come fiorista, ed era molto conosciuto in città.

Sui social si è riversato tutto il dolore delle persone che lo conoscevano: “Si può dire che ti ho visto NASCERE !!! Si perché sei nato lo stesso giorno lo stesso mese e lo stesso anno di mio FIGLIO ! Eri un fagottino bellissimo !!! Ora sarai l’angelo PIÙ BELLO SEDUTO SU UNA STELLA QUELLA STELLA CHE FARAI BRILLARE PER ARRIVARE ALLA TUA FAMIGLIA, DAI TANTA FORZA ALLA TUA MAMMA”, “Il vostro dolore è il nostro dolore! Sono due figli di Torre Annunziata”, “non si smette di piangere, ormai le vittime di questa estate che non è ancora cominciata già non si contano più, spero con tutto il cuore che questa carneficina si fermi qui, abbraccio forte tutte le famiglie che piangono i loro ragazzi”.