Non si dà pace Pasquale Passariello, il fratello di Lucia, la ragazza di soli 27 anni che ieri sera ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto guidata da un vigile urbano ubriaco fuori servizio. Una vera e propria tragedia, quella che ha colpito improvvisamente la famiglia di Camposano, comune dell’area metropolitana di Napoli.

Camposano, il fratello di Lucia Passariello, travolta e uccisa da un vigile ubriaco: “Giuro che ti farò giustizia”

La donna investita era in compagnia proprio delle figlie del fratello, di 10 e 7 anni, con le quali stava rientrando a casa. Solo un miracolo ha fatto sì che le due bambine siano rimaste illese, e non è da escludere che sia stato proprio un gesto d’amore estremo della povera Lucia a salvare loro la vita.

Pasquale Passariello ha affidato riversato il proprio strazio sui social, lasciando un messaggio sul profilo Facebook diretto alla sorella e a chi purtroppo l’ha uccisa investendola: “Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere.. un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorellina mia”.