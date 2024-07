Drammatico ritrovamento fatto nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio 2024, da parte di alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia delle Monachelle ad Arco Felice.

Tragedia sulla spiaggia delle Monachelle a Pozzuoli, il cadavere di un ragazzo riportato a riva dalla corrente

Mentre si rilassavano in acqua, delle persone hanno infatti notato il corpo senza vita di una persona a riva. I presenti hanno provato immediatamente ad aiutare la vittima, chiamando contestualmente i soccorsi. Giunti prontamente sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Attualmente sono al lavoro gli agenti di polizia del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Ludovica Carpino, oltre agli uomini della Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione, fatta grazie all’ausilio del medico legale, sul corpo non ci sarebbero segni di violenze: l’uomo sarebbe morto per annegamento. Si tratterebbe di un giovane di età compresa tra i 25 e i 30 anni, che sarebbe deceduto in acqua e trasportato a riva dalle onde e dalla corrente.

Sulla spiaggia non sarebbero stati ritrovati i suoi oggetti personali, né documenti. Attualmente la salma è stata sequestrata dal pm di turno, e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per l’autopsia che servirà a fare luce su tempi e modalità che hanno portato al decesso.