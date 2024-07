Si spara a Napoli. Ancora. Sempre. Il bollettino del weekend è un corollario di illegalità che si consumano soprattutto al calare delle tenebre. L’ultima risale alla scorsa notte: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un ragazzo di soli 16 anni si sarebbe presentato all’ospedale Pellegrini, dove sarebbe stato soccorso per delle ferite d’arma da fuoco.

Napoli, 16enne sparato in un tentativo di rapina: è il terzo ferito grave del weekend

I militari della compagnia Napoli Stella, sono intervenuti presso il nosocomio per raccogliere la testimonianza della vittima, che autonomamente si sarebbe recato per ricevere le cure del caso.

Da una prima analisi della vicenda, pare che l’adolescente sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in sella ad uno scooter mentre camminava in via Ettore Bellini, nel centrale quartiere di San Lorenzo. I criminali avrebbero prima tentato di rapinarlo, poi avrebbero esploso un colpo d’arma da fuoco prima di fuggire.

Il 16enne sarebbe stato così colpito al piede destro: attualmente si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Pellegrini.

Il primo sopralluogo effettuato dai carabinieri nella via dove si sarebbe consumato il crimine, avrebbe dato esito negativo.

È il terzo caso di aggressione armata verificatosi nel fine settimana: tra sabato e domenica, sempre in piena notte, un 20enne è stato sparato allo stomaco in via Foria mentre era sulla propria moto. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Cto, dove è stato operato e stabilizzato.

Nella stessa serata, un ragazzo di 19 anni è stato pugnalato al petto per essersi ribellato ad un tentativo di rapina: trasportato d’urgenza anche lui al Cto, gli è stata data una prognosi di 15 giorni.