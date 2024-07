È stato finalmente inaugurata la nuova stazione marittima del Molo Beverello a Napoli. Un’apertura solo parziale, perché restano ancora presenti le transenne per l’accesso alla passeggiata superiore. Inoltre resta chiuso l’ingresso da via Acton.

Secondo quanto spiegato dal legale che assiste la Beverello Srl, Salvatore Ravenna, nel giro di pochi giorni le transenne dovrebbero essere rimosse, mentre per quanto riguarda l’ingresso da via Acton, “resterà chiuso fino a quando le biglietterie non saranno trasferite all’interno della stazione marittima“.

FOTO/ Il Molo Beverello riapre per metà: transenne e accesso da via Acton ancora chiuso

“Non smetteremo mai di rendere onore al Presidente attuale dell’autorità portuale Annunziata per aver sbloccato il cantiere del terminal Beverello a Napoli che rischiava di rimanere l’ennesima opera incompiuta sul nostro territorio – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che si è recato sul sito – “però non è concedile che tutti gli ingressi da via Acton siano chiusi come le biglietterie interne e la passeggiata sul porto.

Se si annuncia che una struttura viene aperta bisogna che lo sia effettivamente. Abbiamo parlato con coloro che hanno vinto la gara per la gestione del terminal che ci hanno assicurato almeno l’apertura della passeggiata entro una settimana”.