Ancora troppi i disagi per gli utenti del trasporto pubblico, che aumentano anche a causa del clima rovente. Lo scorso 29 luglio centinaia di persone sono rimaste “imprigionate” in un treno della circumvesuviana diretto a Sorrento. A causa di un’avaria le porte d’uscita sono rimaste bloccate e i viaggiatori costretti a restare all’interno dei vagoni senza aria condizionata.

VIDEO E FOTO/ Odissea Circumvesuviana: 200 persone imprigionate senza aria condizionata

“200 persone imprigionate in un treno rovente con il personale EAV che rifiutava di aprirle (loro erano nella cabina di pilotaggio con l’aria condizionata)”- ha raccontato uno dei presenti che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Altri disagi, come segnalano gli uniti, si sono verificati lungo altre tratte e anche sulle linee flegree. “Abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione di Eav che ci ha fornito questa risposta:

‘ Il materiale rotabile è il Fe220 per cui non c’è aria condizionata. Quando il treno è arrivato a Sant’Agnello (Napoli), la gente voleva scendere, ma le porte non si aprivano per avaria e non perché il personale si è rifiutato di aprirle. Sono state comunque aperte le 2 porte di servizio attraverso le quali sono scese circa 50 / 60 persone. Poi il treno è retrocesso a Sorrento dove sono scesi tutti i viaggiatori che hanno preso il treno successivo’.

Non è pero ammissibile che oggigiorno si facciano viaggiare gli utenti in questi catorci ammassati come in carri bestiame. Da anni ci si vanta dei nuovi treni già a disposizione o in arrivo per Eav. Ma si intende usarli per esposizione o prima o poi li si metteranno in circolo?”-ha dichiarato Borrelli.