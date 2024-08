Ancora sangue sull’asfalto. Un drammatico incidente si è verificato alle porte di Latina, nel Lazio, intorno alla mezzanotte tra il 31 luglio e il 1 agosto 2024.

Per cause ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Aprilia, una Toyota Ch-R si è scontrata con una minicar, andando a finire poi su una Nissan Qashqai che procedeva nella stessa direzione. Quest’ultima ha poi centrato una Lancia Ypsilon, che ha finito la propria corsa contro un palo della luce.

Carambola infernale a Latina, Suv sbatte contro tre auto e si ribalta: due morti e tre gravi

La Toyota si è andata poi a schiantare contro un albero posizionato al di fuori della carreggiata, per poi ritornare in strada dove si è definitivamente ribaltata. A bordo della Ch-R c’erano cinque giovani.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse ambulanze del 118, oltre ad un’auto medica e i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dall’abitacolo della Toyota. I conducenti della Nissan Qashqai, della minicar e della Lancia Ypsilon, sono rimasti miracolosamente illesi, e non hanno necessitato di cure all’ospedale.

I cinque giovani a bordo della Ch-R, invece, hanno avuto la peggio, e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Due di loro, purtroppo, sono deceduti a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra Volante della questura di Latina e quelle della polizia stradale del Distaccamento di Aprilia, per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso. Sul posto anche il pm Giuseppe Bontempo.