Tragedia sull’isola di Ischia, padre del sindaco precipita con l’auto su una casa e muore

Una tragedia si è verificata sull’isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Angelo Iacono, padre di Irene, sindaco di Serrara Fontana, è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale. L’uomo aveva 92 anni.

La vittima, alla guida della propria auto, è deceduto in seguito all’ospedale Rizzoli di Ischia in seguito alle ferite riportate al torace ed alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe sbandato improvvisamente il guard rail in una traversa di Via Roma, nel piccolo comune momntano di Serrara Fontana che si estende fino a al mare con la frazione di Sant’Angelo.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 2 agosto 2024: dopo un volo di circa 10 metri, l’auto di Angelo Iacono è finita sul tetto di un edificio sottostante. Arrivati sul posto i sanitari del 118 e il vigili del fuoco, l’anziano quando è stato estratto dall’abitacolo era ancora in vita. Trasferito immediatamente al pronto soccorso del nosocomio isolano di Lacco Ameno, è deceduto in seguito alle ferite riportate. I medici non escludono che il fatale incidente possa essere stato causato da un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre era alla guida.