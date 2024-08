ULTIM’ORA/ Napoli, sparatoria ai Quartieri Spagnoli: nell’agguato colpito un 59enne

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Napoli. I carabinieri della compagnia Centro sono stati allertati dal personale sanitario dell’ospedale Pellegrini, dove si è presentato un uomo di 59 anni, colpito da due proiettili alle gambe. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’agguato sarebbe avvenuto intorno alle 10,30 di oggi 8 agosto 2024 in via San Pantaleone ai Quartieri Spagnoli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la sparatoria sarebbe avvenuta in via San Pantaleone, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La vittima dell’agguato, un uomo di 59 anni già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato avvicinato da sconosciuti che l’avrebbero sparato senza una motivazione.

Attualmente sono in corso le indagini per chiarire la reale dinamica e gli eventuali mandanti della spedizione punitiva. La persona sarebbe stata raggiunta da due colpi di pistola alle gambe, e non sarebbe in pericolo di vita. In questo momento si trova presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove sta ricevendo le cure mediche e sta rispondendo alle domande dei carabinieri della compagnia Centro, giunti sul posto dopo essere stati allertati dal personale del nosocomio partenopeo.

La sparatoria si sarebbe verificata verso le 10,30 di oggi, 8 agosto 2024.