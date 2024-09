Crollo palazzina Saviano, il piccolo Gennaro migliora ancora: le sue condizioni

Continuano a migliorare le condizioni di Gennaro Rosalio Zotto, il più piccolo dei tre fratelli coinvolti nel drammatico crollo di Saviano. Soli due anni ma una forza da leone: le sue condizioni cliniche continuano a migliorare.

Ricoverato nell’ospedale pediatrico Santobono, la sua prognosi è buona: dopo la seconda notte, il quadro continua a migliorare e Gennaro non sembra aver riportato altri danni fisici oltre alle contusioni già note.

È stato accudito prima da un cugino, poi da una zia materna. Don Antonio Spadafora, sacerdote zio di Vincenza, la mamma di Gennaro e dei suoi fratellini, anche lei tragicamente morta durante l’esplosione, ha raccontato «Gennaro è salvo e le nostre preghiere sono rivolte soprattutto per il suo papà – come riporta Il Mattino – che sta lottando per sopravvivere, riponiamo le nostre speranze nella sua salvezza perché Gennarino ha bisogno del suo papà anche se il bimbo potrà contare su una grande famiglia che è unita da sempre», spiega il sacerdote che descrive i genitori del piccolo come «due persone dedite a lavoro e famiglia». «Antonio è un gran lavoratore e anche Vincenza si era dedicata ai suoi bambini, sempre presente. Erano una coppia affiatata, perbene e riservata».

Nei prossimi giorni il personale sanitario valuterà quale dovrà essere il percorso psicologico di cui necessariamente avrà bisogno Gennaro, mentre le preghiere sono rivolte al papà, ancora in condizioni critiche.