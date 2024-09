Morto Tonino ‘o Spigaiuol’, storico venditore di una Napoli che non c’è più: è stato investito

È morto sul colpo Antonio Di Napoli, storico venditore ambulante, dopo essere stato investito ieri intorno alle 19,30 da un’auto che percorreva via Cupa Cinthia all’altezza del centro commerciale Azzurro, a due passi dallo stadio Maradona. Il 74enne stava attraversando la strada quando un’utilitaria, che secondo le prime ricostruzioni arrivava ad alta velocità, l’ha travolto fatalmente.

Napoli, investito mentre attraversava la strada: morto Antonio Di Napoli detto Tonino ‘o Spigaiuol’

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità: la vittima conosciutissima nella zona. Come testimoniato dal toccante messaggio pubblicato sui social dal figlio Salvatore, Tonino ‘o Spigaiuol’ era un venditore di spighe da oltre 50 anni.

Una persona perbene, che ha trascorso l’intera esistenza a contatto con la propria gente. “Ciao pà, stasera ho ricevuto purtroppo la notizia che non mi aspettavo sei andato via così all’improvviso per un’incidente. Ho scelto questa foto perché a te questo piaceva fare per oltre 50 anni e cosi ti ricordo con la tua voglia matta di vendere le Spighe. E come da tutti eri conosciuto tonino o spigaiuol … CIAO PAPÀ”.

L’automobilista si sarebbe fermato subito dopo l’impatto. Adesso è indagato per omicidio stradale dalla polizia municipale, che sta indagando sulla vicenda per ricostruire la dinamica.