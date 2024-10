Napoli, si spara senza sosta: 20enne colpito alla nuca da un proiettile a Chiaiano

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, un giovane di 20 anni, Simone P., è stato raggiunto da un colpo di pistola alla nuca mentre si trovava in auto con amici a Chiaiano, nell’area metropolitana di Napoli.

Chiaiano, 20enne colpito da un proiettile alla nuca: è vivo per miracolo

La vittima, trasportata d’urgenza al Cto intorno alle 2 di notte, è stata curata e dichiarata guaribile in 10 giorni. La traiettoria del proiettile solo per il fato benevolo non ha infatti perforato organi vitali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia Arenella, per svolgere le indagini del caso. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto a bordo della quale viaggiava il 20enne sarebbe stata affiancata da uno scooter, dal quale sarebbe partito il colpo d’arma da fuoco che l’ha raggiunto.

La vittima, interrogata, avrebbe dichiarato di non conoscere l’identità del sicario. Visti i precedenti di polizia del 20enne, le forze dell’ordine non escludono al momento nessuna pista: potrebbe essersi trattato infatti di un tentativo di rapina, come di un regolamento di conti.

Un caso che ha messo in allarme gli inquirenti, sul quale si stanno svolgendo indagini approfondite.