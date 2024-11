Auto contro scooter, ancora una tragedia nel Napoletano: Simone muore a soli 17 anni

Due gravi incidenti stradali si sono verificati la scorsa notte, entrambi nell’area metropolitana di Napoli. Il primo episodio è avvenuto a Marigliano, dove si sono scontrati un’automobile e uno scooter. Nel tragico incidente ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, Simone Caliendo. Il conducente dell’auto, un uomo di 79 anni, ha riportato solo ferite lievi ed è stato prontamente soccorso dai medici. Purtroppo, le condizioni del giovane a bordo dello scooter sono risultate ben più gravi.

Auto contro scooter, ancora una tragedia nel Napoletano: Simone Caliendo di Marigliano muore a soli 17 anni

Il ragazzo di 17 anni, a bordo del motociclo, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Un altro giovane, anche lui diciassettenne, che si trovava insieme a lui, ha subito solo leggere contusioni ed è fuori pericolo. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. La salma del ragazzo deceduto è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Un altro incidente si è verificato a Qualiano, sulla circumvallazione esterna, dove si sono scontrati un’auto e uno scooter. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto stava facendo manovra in retromarcia quando il motociclo, che sopraggiungeva, è finito contro il veicolo. Il conducente dello scooter, un uomo di 49 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche e con prognosi riservata.