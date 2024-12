Ciciretti shock, accusato di stalking dall’ex moglie: “La minacciava di morte e la picchiava”

È accusato di aver aggredito la moglie e pedinato in tutti i suoi spostamenti per parecchi mesi. Nella settimana in cui sui campi di calcio si è combattuto contro la violenza sulle donne, spunta la gravissima accusa mossa nei confronti dell’ex Napoli, Amato Ciciretti. Il calciatore attualmente in forza all’Ospitaletto, squadra di Serie D, è stato rinviato a giudizio con le accuse di stalking e violenze fisiche sull’oramai ex moglie. Il processo per il centrocampista è stato chiesto dai giudici di piazzale Clodio.

Violenza e stalking all’ex moglie, sotto accusa finisce Amato Ciciretti

Messaggi e frasi del tipo “ti taglio la gola” o “ti sfregio il faccino”, sono quelle che l’ex moglie ha denunciato nei confronti del calciatore. Secondo quanto emerso nel corso delle ricostruzioni sulla vicenda, inoltre, Ciciretti avrebbe controllato la donna seguendo tutti i suoi spostamenti con un dispositivo Gps per tanti mesi, per rimanere sempre aggiornato su ogni attività della donna. Una situazione che ha portato la giovane a separarsi dall’ex giocatore del Calcio Napoli, ma questa mossa avrebbe peggiorato ulteriormente situazione.

A riportare la notizia è La Repubblica, che nella sua edizione odierna racconta anche come dopo la separazione, avvenuta nel 2022, la donna per paura sia stata costretta ad uscire di casa solamente in compagnia di amici o del padre. Oltre a ciò il calciatore si sarebbe presentato sotto casa dell’ex moglie, l’avrebbe chiusa dentro e obbligata a mostrargli il telefono. Poi l’avrebbe presa a schiaffi. Una scena di violenza che si sarebbe verificata anche il mese successivo. L’avrebbe avvicinata in strada, mentre lei si trovava a bordo di un’automobile. Non riuscendo a salire, avrebbe preso a calci lo sportello insultandola e minacciandola. Ciciretti adesso è chiamato a difendersi dalle gravi accuse che gli vengono mosse.