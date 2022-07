METEO/ Caronte ha le ore contate, arrivano fresco e piogge: le previsioni

Il caldo eccezionale di questi giorni ha le ore contate. L’anticiclone Caronte, costituito da masse d’aria bollente provenienti dall’Africa, sarà infatti spazzato via dall’anticiclone delle Azzorre che ha l’effetto di portare temperature nettamente più fresche di quelle che attualmente avvolgono l’Italia, dove picchi di oltre 40 gradi sono stati raggiunti in praticamente tutte le grandi città, in special modo al Sud e sulle isole maggiori.

Caronte ha le ore contate: le previsioni meteo

Da mercoledì 6 luglio, affermano i meteorologi de ilmeteo.it, ci saranno i primi segnali di un cambiamento delle condizioni meteo che porteranno fresco e in qualche caso anche pioggia, a seconda delle diverse aree del Paese: “Caronte inizierà a mostrarsi sempre meno aggressivo e più stanco dopo un dominio davvero interminabile. Da ovest infatti si avvicinerà al nostro Paese un redivivo anticiclone delle Azzorre che punterà la prua anche in direzione delle terre centro-settentrionali del vecchio continente. Questo suo protendersi verso Nord favorirà la discesa di masse d’aria più fresca verso l’Italia pronte a decretare un generale seppur graduale stop del grande caldo di questi giorni”.

“Si andrebbe così ad aprire una parentesi governata non più dal rovente anticiclone africano – continuano i meteorologi – bensì dall’anticiclone delle Azzorre capace di regalarci una fase climatica nettamente più dolce e senza gli eccessi di caldo e afa di questi giorni. Restiamo comunque in attesa di ulteriori dettagli per capire meglio come evolverà questa sempre più probabile rinfrescata”.