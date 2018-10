Chocolate Days, a Pompei il miglior cioccolato da tutta Italia: date e orari

La Festa del Cioccolato Artigianale – Chocolate Days fa tappa a Pompei e per tre giorni la farà diventare la “patria” del cioccolato. L’appuntamento è fissato da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018, presso piazza Bartolo Longo (di fronte al Santuario), dalle ore 10 alle 22. L’evento è organizzato dalla CLAAI e giunge alla sua seconda edizione.

La Festa del Cioccolato Artigianale – Chocolate Days punta sul cioccolato di qualità e sulle aziende artigianali produttrici. Fin dalla prima edizione, infatti, all’evento hanno preso parte maestri cioccolatieri provenienti da varie città e regioni italiane come l’Umbria, la Sicilia, la Calabria, e soprattutto la Campania.





Accanto alla CLAAI, nell’organizzazione dell’evento, patrocinato dal comune di Pompei, c’è il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane, un’associazione nata per promuovere il gustoso e tanto amato alimento.

La manifestazione ha come partner la Tanagro Legno Idea che, nelle varie tappe di Chocolate Days, mette a disposizione le caratteristiche strutture in legno che ospitano le aziende produttrici. Tra le novità di quest’anno anche la cioccoterapia per il viso, a cura di Lakka Hair & Beauty.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, cliccare qui



Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina!







Lascia qui il tuo commento!