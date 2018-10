Luci d’artista a Salerno: la data di accensione delle luminarie

L’accensione delle tanto attese luci d’artista a Salerno è ormai prossima. Infatti, è stata ufficializzata la data in cui le luminarie coloreranno le strade della città campana, attirando migliaia di turisti. La tredicesima edizione partirà venerdì 9 novembre 2018, alla presenza del sindaco Enzo Napoli e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Rispetto alle altre edizioni, le luci d’artista saranno montate anche su altre strade: Largo Montone, ai Giardini della Minerva; in Via Arce, Via Velia, in Via Diaz, Quaranta; Manzo; in Piazza Conforti, in Piazza della Concordia e in Piazza Plebiscito. Lo spettacolo delle luci d’artista avrà un costo di circa 2 milioni di euro, quasi interamente finanziati dalla Regione, con una ditta di Caserta che ha ricevuto in subappalto il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione delle luminarie.





