Sempre più città in Campania stanno accogliendo i profughi ucraini che scappano dalla guerra, un flusso spesso non controllato che secondo la Regione va regolarizzato. La notizia che ieri è stato bombardato un ospedale pediatrico ha scosso il mondo. Per il presidente ucraino si è trattato di un crimine di guerra perché durante i bombardamenti i più colpiti sono soprattutto i bambini malati che necessitano di cure.

BACOLI ACCOGLIERA’ I BAMBINI UCRAINI MALATI

A loro si è rivolto il sindaco di Bacoli che ha annunciato in un post sul suo profilo social che accoglierà ben 25 persone tra bambini ucraini malati, con disabilità e oncologici, insieme alle loro mamme:

“Ho una grande notizia. Bacoli accoglierà bambini ucraini, con disabilità, o in chemioterapia, in fuga dalla guerra. Insieme alle loro mamme. Lo faremo nel palazzo del Pio Monte della Misericordia, con una struttura arredata per 25 persone. Con letti, cucine ed una vasta area destinata al gioco per tutti i bambini che saranno ospitati. È un’opera di solidarietà resa possibile grazie all’associazione La Casa di Matteo, che ha trasformato il piano superiore dell’ex palazzo delle suore in uno spazio di accoglienza per i bimbi in difficoltà. Ringrazio Luca Trapanese, oggi anche assessore al Comune di Napoli, per il suo grande cuore. Quando l’ho sentito, annunciandomi la notizia, mi ha reso felice. Ed orgoglioso. Perché la nostra comunità, come sempre, saprà fare la propria parte. Perché è una gioia sapere che il luogo simbolo dell’infanzia, per generazioni di bacolesi, oggi diventi uno dei fari di solidarietà, a Napoli, in Italia, per l’aiuto ai piccoli che più di tutti soffrono il dramma delle bombe, della morte, della guerra. Saranno ospitati a Bacoli fino a 7 nuclei familiari. Insieme, possiamo fare tantissimo. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Un passo alla volta. Un aiuto alla volta“.

LA STRUTTURA

La mini casa si trova nel palazzo Pio Monte della Misericordia ed è dottata di posti letto, cucina, bagni, giardino e un’area giochi. Tutto è stato fatto per essere adatto ai bambini con decorazioni e parati a tema stile Disney.