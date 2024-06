Parte in Campania l’iniziativa “Nel cuore della tua città”, un programma di sensibilizzazione volto a sottolineare l’importanza del monitoraggio del colesterolo “cattivo” LDL e del rischio cardiovascolare ad esso associato. Questo progetto è cruciale per chi ha già avuto infarti, ictus, soffre di diabete o ha una predisposizione familiare a tali patologie. L’iniziativa è promossa da Novartis con il supporto dell’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC) e della Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC). L’evento si terrà presso il Centro accreditato AngioCard di Sant’Antimo (Napoli) dove, venerdì 28 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:30, si svolgerà un Open Day. Durante questo evento sarà possibile effettuare misurazioni del colesterolo e consulti gratuiti con cardiologi, prenotabili attraverso il sito www.nelcuoredellatuacitta.it.

Importanza del Controllo del Colesterolo LDL

Il monitoraggio del colesterolo “cattivo” LDL è fondamentale per la salute cardiovascolare. È essenziale per prevenire recidive in individui con un rischio cardiovascolare elevato. Tuttavia, si stima che circa l’80% dei cittadini campani non abbia mai controllato i propri livelli di colesterolo LDL, contribuendo così al primato negativo della Campania per il più alto tasso di mortalità cardiovascolare in Italia, con 20.000 decessi all’anno.

Dichiarazioni degli Esperti

“In Campania – interviene Franco Guarnaccia, cardiologo presso il centro accreditato AngioCard AsL Na2Nord di Sant’Antimo di Napoli e Presidente dell’Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali Regione Campania (ARCA) – è stato sviluppato un nuovo modello per la gestione dei pazienti con ipercolesterolemia, grazie a un accesso più rapido alle cure sul territorio per i pazienti che non raggiungono i target terapeutici e che devono mantenere sempre sotto controllo i livelli di colesterolo”.

Ciononostante “È ancora bassa la consapevolezza del rischio cardiovascolare da parte del cittadino e di quanto sia possibile fare nel concreto per prevenire le patologie o il loro aggravarsi. Una delle azioni possibili – continua Emanuela Folco, Presidente di Fondazione Italiana per il Cuore – è certamente promuovere comportamenti salutari di prevenzione e, laddove sia diagnosticata una condizione patologica, è fondamentale garantire l’aderenza sia agli stili di vita salutari che alle terapie mediche prescritte, senza interromperle o modificarle”.

“L’informazione, che tiene conto anche degli importanti risultati raggiunti dalla ricerca scientifica in materia di prevenzione e terapia, deve costituire parte integrante del sistema di cura assicurato dal servizio sanitario nazionale e regionale” – afferma Maria Rosaria Di Somma, consigliere delegato dell’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC-APS).

Obiettivi dell’Iniziativa

L’obiettivo principale è educare i cittadini al monitoraggio del colesterolo LDL, garantire una gestione efficace dei suoi livelli e promuovere un dialogo costante con i cardiologi, favorendo un approccio integrato tra ospedale e territorio.