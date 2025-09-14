Va a raccogliere funghi sul Vesuvio e muore sbranato dagli animali

Un’uscita per raccogliere funghi si è trasformata in tragedia a Ottaviano, in provincia di Napoli. Un uomo di 78 anni è stato ritrovato senza vita dal figlio in un terreno non lontano dalla sua abitazione. Il corpo presentava diverse ferite compatibili con morsi di animali.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando il figlio, preoccupato per il mancato rientro del padre, si è messo a cercarlo, fino alla drammatica scoperta.

Ferite compatibili con morsi di animali

Secondo le prime ricostruzioni, le lesioni sarebbero compatibili con un’aggressione da parte di animali selvatici o randagi, come cani o cinghiali. L’ipotesi non è ancora confermata, ma le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo fanno pensare a un attacco violento.

I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove la procura ha disposto l’autopsia.

Le indagini e le ipotesi al vaglio

Gli investigatori del commissariato di San Giuseppe Vesuviano stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Resta infatti da accertare se la morte sia stata provocata direttamente dall’aggressione o se il 78enne sia stato colpito da un malore improvviso, venendo poi assalito dagli animali mentre era già privo di sensi.