Il Comune di Bacoli acquisisce gli immobili abbandonati. Josi: “Basta strafottenza”

Il Comune di Bacoli acquisisce gli immobili abbandonati dai proprietari per riqualificarli e valorizzarli. Lo ha annunciato il sidnaco, Josi Gerardo Della Ragione, che in questo modo intende porre fine ad un costume che oltre ad essere avverso al decoro è soprattutto causa di pericolo per le persone e gli animali.

Bacoli trasforma gli immobili abbandonati in luoghi pubblici

Il sindaco Josi ha annunciato: ” Ho dato disposizione per acquisire a patrimonio comunale gli immobili privati abbandonati dai proprietari. È uno scempio che non possiamo più accettare. Saremo intransigenti contro chi pensa di poter lasciare le proprie strutture, abbandonate, inabitate, pericolanti e piene di rifiuti. Sono un pericolo pubblico”.

“E versano spesso in una condizione sanitaria inaccettabile. Non basta più multare i privati, a ripetizione. Non basta più denunciare i privati. Se insistono con il degrado, se insistono con l’incuria, acquisiamo l’immobile al patrimonio del Comune di Bacoli. E lo riqualifichiamo, per farne un luogo pubblico a disposizione della comunità tutta”.

“A breve approveremo il regolamento. Poi, partiamo. È l’ultimo avviso per chi insiste nella strafottenza. Abbiamo un’unica priorità: Bacoli. Ed il bene pubblico. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta”.