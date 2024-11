L’ultimo saluto ad Angelo: l’addio al giovane morto a 18 anni dopo lo schianto in auto

Oggi a Montoro, in provincia di Avellino, è il giorno del dolore per i funerali di Angelo Galasso, il ragazzo morto a soli 18 anni all’ospedale Moscati a seguito di un grave incidente avvenuto sul raccordo Avellino – Salerno.

A Montoro i funerali di Angelo Galasso, morto a 18 anni

Angelo lo scorso giovedì era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura, schiantandosi contro le barriere laterali del raccordo autostradale. L’urto avrebbe fatto addirittura sbalzare il ragazzo fuori dall’auto e fin da subito le sue condizioni sono apparse estremamente gravi.

Trasportato d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Avellino, il giovane si è spento dopo una settimana di agonia, gettando nello sconforto l’intera comunità irpina. Dall’abitazione del giovane partirà questa mattina il corteo funebre che proseguirà fino alla parrocchia Maria SS. di Loreto a Torchiati, dove alle 10 saranno celebrati i funerali.

“Vista la prematura scomparsa del giovane Angelo Galasso, avvenuta a causa di un tragico incidente, suscitando un immenso dolore e commozione in tutti i cittadini montoresi, l’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso, interpretando i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita, proclamare una giornata di lutto cittadino” – ha comunicato il sindaco Salvatore Carratù.

“Il Comune di Montoro ha, pertanto, disposto la proclamazione del lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali del giovane Angelo e fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il sindaco invita i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto e, in particolare, i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella Parrocchia Maria SS. di Loreto in Torchiati di Montoro il 23 novembre alle ore 10″.