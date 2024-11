Tragedia in Campania, perde il controllo dell’auto e si schianta: Angelo è morto a 18 anni

Non ce l’ha fatta Angelo Galasso, il giovane di Montoro coinvolto in un grave incidente avvenuto sul raccordo Avellino – Salerno, morto all’età di 18 anni dopo una settimana di agonia.

Montoro, Angelo morto a 18 anni per un incidente

Angelo lo scorso giovedì era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura, schiantandosi contro le barriere laterali del raccordo autostradale. L’urto avrebbe fatto addirittura sbalzare il ragazzo fuori dall’auto e fin da subito le sue condizioni sono apparse estramamente gravi.

Dopo giorni di preghiera e di speranza è giunta la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: Angelo si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente. Le lesioni riportate nello scontro si sarebbero rivelate troppo gravi per il 18enne.

Un triste annuncio lanciato dal mister dell’Etoile Montoro, nonché squadra del giovane: “Ti ho visto crescere, eri un figlio, andavi pazzo per me e io per te. Mister qua, mister là. Ti ho coccolato e tartassato per farti essere dei nostri. Questo non dovevi farmelo. In 42 anni ne ho vissute di tragedie ma questo è troppo. Sarai sempre al mio fianco e ti giuro che porterò il tuo nome ovunque. Sarai la mia e la nostra luce”.

“L’ASD Real Avellino, in tutte le sue componenti, si stringe attorno al dolore della famiglia dell’Etoile Montoro per la perdita del giovane Angelo Galasso, vittima di un tragico incidente stradale. Alla famiglia e ai cari giungano le nostre più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve, Angelo” – si legge nella nota diffusa dall’ASD Real Avellino.