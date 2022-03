Una persona è stata investita da un treno in corsa alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Al momento ancora non si conoscono i dettagli della tragedia né le generalità della vittima. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Santa Maria Capua Vetere, tragedia al passaggio a livello

Dalle prime ricostruzioni pare che la persona si trovasse all’altezza del passaggio a livello di via Avezzana.

Subito sono giunti sul posto i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. I treni sulla tratta per Cassino sono al momento sospesi in attesa del ripristino della circolazione ferroviaria su tutta la tratta per consentire le operazioni di recupero della salma.

Le autorità dovranno stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti pare che la persona sia stata vista intenzionata ad attraversare i binari in bici, prima del tragico impatto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.