Un San Valentino rovinato per una villa che organizza eventi la quale, in verità, rischiava di rovinare la festa a tanti innamorati a causa del cibo che avrebbe servito loro. I Carabinieri del Nas di Caserta hanno infatti eseguito un controllo proprio nell’ambito di una serata organizzata la ricorrenza che, come è noto, spinge molte coppie a trascorrere una serata romantica insieme e mangiare al ristorante.

San Valentino: 300 chili di alimenti sequestrati in una villa di eventi

L’accertamento si è concluso con il sequestro e la distruzione di circa 300 kg di alimenti vari, tra preparazione gastronomiche già pronte per essere somministrate e prodotti carnei oltre che ittici, per violazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti alimentari e la sospensione di 3 impianti frigoriferi ed un deposito di bibite, perché venivano utilizzati in completa assenza della necessaria notifica alle Autorità sanitarie ed in precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali.

Per le violazioni riscontrate, nei confronti dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro. Nella medesima circostanza i Carabinieri del N.I.L. di Caserta hanno effettuato un controllo sulla posizione contributiva dei dipendenti accertando gravi inadempienze da parte del datore di lavoro.

Perché la tracciabilità è importante

La tracciabilità degli alimenti è fondamentale per comprendere la provenienza di ciò che mangiamo ed il percorso produttivo che l’ha portato sulle nostre tavole o quelle dei locali dove ci rechiamo a mangiare. Possedere tali informazioni è necessario per avere la certezza che l’alimento sia stato prodotto seguendo le norme vigenti, che sia sicuro per il consumo umano. Non solo: in caso di contaminazione del cibo grazie alle informazioni di tracciabilità è possibile isolare o ritirare un lotto, in modo da preservare la salute della collettività. In tal modo è più semplice prevenire, eliminare o ridurre le minacce che possono intaccare la salubrità degli alimenti.