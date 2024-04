A 11 anni salta la scuola e scompare nel nulla, la bella notizia: Carmen è stata ritrovata

Scomparsa dalle prime ore del mattino da Orta di Atella, la piccola Carmen, di soli 11 anni, è stata ritrovata: è quanto si apprende nelle ultime ore relativamente alla notizia che ha tenuto in apprensione l’intera comunità del Comune casertano, alla ricerca della bambina che, contrariamente a quanto detto ai suoi genitori, non si era presentata a scuola.

Bambina scomparsa da Orta di Atella: è stata ritrovata

Secondo una ricostruzione aggiornata, Carmen come ogni giorno si sarebbe recata alla fermata dello scuolabus ma in classe, questa mattina, non avrebbe mai messo piede. I genitori sarebbero venuti a conoscenza della sua assenza a scuola soltanto in tarda mattinata facendo scattare l’allarme.

La coppia si sarebbe recata presso la vicina stazione dei carabinieri di Orta di Atella, collegata alla compagnia di Marcianise, per denunciare la scomparsa della figlia. Tempestivo anche il supporto del sindaco Antonino Santillo, in costante contatto con la dirigente della scuola media frequentata dalla ragazza, che avrebbe informato gli agenti di polizia locale per avviare un’immediata perlustrazione della zona.

Dopo ore di ricerche, ansia e panico soprattutto per i genitori, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, poco dopo le 14 Carmen sarebbe rientrata autonomamente a casa, accolta calorosamente dalla mamma e dal papà. Al momento non si conoscono le cause del suo allontanamento volontario, ne si sa dove si trovasse in quelle ore di buio totale.

Un brutto spavento che segue di poco la vicenda del ritrovamento di Michelle e Sofia, le due ragazzine, rispettivamente di 12 e 13 anni, scomparse dalla provincia di Ravenna e rintracciate nel centro di Napoli. Anche loro avrebbero saltato la scuola, all’insaputa delle loro famiglie, per dirigersi verso la città partenopea. Pare che lì si trovasse un’altra ragazza conosciuta in chat dalle due amiche, secondo la testimonianza di un parente.