Si sente male all’improvviso e si accascia, Paolo è morto a 37 anni: dramma in Campania

Lacrime e dolore ad Aversa, nel Casertano, per la scomparsa di Paolo Andreozzi, un cittadino morto all’età di 37 anni per un malore improvviso, probabilmente un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo.

Tragedia ad Aversa, Paolo morto all’improvviso a 37 anni

Stando a quanto emerso, il giovane si sarebbe sentito male improvvisamente, accasciandosi per terra e perdendo la vita in pochi istanti. A nulla sarebbe servito l’intervento dei sanitari che non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento nulla si sa sul malore che lo avrebbe colpito: potrebbe trattarsi, però, di un infarto fulminante.

Paolo era molto conosciuto ad Aversa e in gran parte dell’agro aversano soprattutto per l’attività di famiglia, un caseificio gestito dai suoi genitori. Ad oggi quella stessa comunità ha appreso la tragica notizia chiudendosi nel dolore ed esprimendo il più sentito cordoglio ai familiari del 37enne.

Oltre ai genitori, Paolo lascia la compagna Giusy, i fratelli, le cognate e i nipoti. La camera ardente è stata allestita nella giornata di ieri, 9 dicembre, nella Casa Funeraria di Aversa mentre il rito funebre sarà celebrato oggi, 10 dicembre, alle ore 16:30 nella Parrocchia di S. Spirito.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore e il vuoto che lasci. Ci hai spezzato il cuore, ciao Paoletto, avevi tutta una vita davanti. Riposa in pace ragazzo” – si legge in uno dei messaggi d’addio diffusi sui social. Un amico, postando una foto che li ritrae insieme, scrive: “Non potrò mai dimenticarti, eri come un fratello, riposa in pace Paolo”.

