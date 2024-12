Omicidio a Torre del Greco, ucciso a coltellate davanti alla porta di casa: cosa è successo

Omicidio a Torre del Greco, cadavere ritrovato a via Gurgo - foto Google Maps

A poche ore dall’omicidio consumato a Torre del Greco, è stato identificato il corpo dell’uomo ritrovato senza vita: si tratta di O.A, un 34enne di nazionalità marocchina, con regolare permesso di soggiorno, che risiedeva in via Gurgo e probabilmente lavorava come bracciante.

Omicidio a Torre del Greco: la vittima e cosa è successo

Un delitto efferato compiuto nella notte tra martedì e mercoledì proprio nell’androne dell’appartamento della vittima, situato in via Gurgo, nella periferia sud di Torre del Greco, tra litoranea e viale Europa. Al momento c’è una sola persona, di origine extracomunitaria, identificata e fermata dalle forze dell’ordine come sospettato dell’omicidio. Non si sa se l’uccisione sia partita da una singola persona o da un gruppo di killer.

Nulla si sa nemmeno sul movente che avrebbe spinto uno o più soggetti a sporcarsi di un tale crimine. Quanto alle motivazioni non si esclude nessuna ipotesi: alla base potrebbe esservi semplicemente una lite tra connazionali o un regolamento di conti. Un litigio che potrebbe essere partito già nel vialetto che conduce all’abitazione del 34enne, come confermano le macchie di sangue ritrovate proprio lungo la strada, per poi giungere al culmine davanti alla porta di casa.

Lì la vittima è stata ritrovata in mattinata dai residenti del posto, ormai priva di vita e immersa in una pozza di sangue. Sul corpo numerose ferite riconducibili ad armi da taglio e che fanno pensare ad un delitto particolarmente brutale, con diverse coltellate inferte ripetutamente.

Gli agenti hanno ritrovato l’arma del delitto mentre il corpo del 34enne è stato trasferito presso l’obitorio del Policlinico di Napoli, in attesa dell’esame autoptico. La vittima è stata identificata ma poco si conosce sulla sua vita: è un uomo di 34 anni, di origini marocchine ma residente a Torre del Greco (con regolare permesso di soggiorno) forse da solo ma non è escluso che condividesse l’appartamento con qualcuno. Inoltre, pare che lavorasse come bracciante agricolo.