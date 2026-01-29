Fabrizio Corona, rissa sfiorata in una discoteca a Caserta: “Portami rispetto, fuori dal c***o”

Fabrizio Corona, noto per il programma Falsissimo, continua a essere attivo anche nel mondo delle serate in discoteca. Tuttavia, non tutti gli ospiti lo accolgono calorosamente: l’ex collaboratore di Lele Mora spesso si trova a fronteggiare critiche e contestazioni da parte dei presenti.

L’episodio a Caianello con Fabrizio Corona protagonista

L’ultimo episodio è avvenuto domenica 25 gennaio in un locale di Caianello, provincia di Caserta, dove Corona era stato invitato come ospite. Durante la serata, il cinquantunenne ha notato che un uomo tra il pubblico lo stava insultando, chiamandolo “scemo”. Situazioni simili si erano già verificate in altre discoteche nei mesi passati, ma questa volta Corona ha reagito prontamente.

“Ti guardo da qua, se mi dici ‘scemo’ vengo lì e ti faccio una faccia così”, ha detto, rivolgendosi direttamente al provocatore. Non è mancata poi la sua consueta battuta su Alfonso Signorini: “Mi devi portare rispetto. Se sei venuto qua a fare il bullo come Signorini, vai fuori dal caz**”.

L’episodio dimostra come Corona rimanga una figura polarizzante, capace di attirare attenzione e controversie anche al di fuori dei contesti televisivi. Nonostante il successo delle sue apparizioni nei locali notturni, la sua presenza continua a generare reazioni contrastanti tra i fan e i detrattori.