Castellammare, ruba in una pizzeria “bucando” la serranda: all’uscita trova i Carabinieri

Un tentativo di furto “sfortunato” e bloccato dai Carabinieri a Castellammare di Stabia: un foro all’ingresso del locale ha insospettito i militari.

Furto in pizzeria a Castellammare, arrestato dai Carabinieri

La scena è di quelle che sembrano uscite da un copione già scritto, e invece accade davvero, nel cuore della notte stabiese. Un uomo che spunta da un foro praticato nella serranda di una pizzeria, il volto coperto da un passamontagna, i guanti neri alle mani. L’incasso stretto ancora in pugno. Ad attenderlo, però, non c’è il buio complice della strada, ma una pattuglia dei Carabinieri.

Decisamente non una delle serate più fortunate della vita per il ladro che pensava di aver studiato bene il colpo ma dopo averlo compiuto si è ritrovato faccia a faccia con le forze dell’ordine che hanno messo fine alla sua “carriera”.

È quanto accaduto in via Alcide De Gasperi, dove i militari della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un dettaglio fuori posto: un foro sospetto nella serranda abbassata di una pizzeria. Da quel buco, pochi istanti dopo, è comparsa una testa incappucciata.

La testa spunta dal foro, passamontagna e bottino in mano

A quel punto la “gazzella” si è fermata. L’uomo, un 30enne stabiese, ha tentato una fuga improvvisata, uscendo dal foro ricavato nella serranda e provando a dileguarsi lungo la strada. Un tentativo durato pochi metri. I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato rapidamente, ponendo fine all’azione criminale prima che potesse trasformarsi nell’ennesimo colpo notturno riuscito.

Al momento dell’arresto, il 30enne aveva ancora con sé il denaro sottratto poco prima: l’incasso della giornata della pizzeria, raccolto e pronto a sparire nel silenzio della notte. Un dettaglio che ha reso immediata la ricostruzione dei fatti e che ha chiuso ogni possibile margine di ambiguità.

L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma, dove sono stati formalizzati gli atti di rito. Ora si trova in attesa di giudizio.