ORGOGLIO TORRESE/ È di Torre del Greco il diplomato più giovane d’Italia: 100 e lode a 16 anni

È di Torre del Greco il diplomato più giovane d’Italia. Il suo nome è Giuseppe Pirillo ed ha raggiunto il traguardo del diploma una settimana fa al Liceo Scientifico “A. Tilgher” di Ercolano.Il 16enne si è diplomato svolgendo 4 anni di superiori ed è riuscito ad anticipare l’esame grazie alla “abbreviazione per merito”, opportunità concessa dal MIM agli studenti più in gamba e promettenti del panorama italiano. Il giovane ha concluso gli esami portando a casa il voto massimo (100 e lode) e nelle ultime ore sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto che ha dedicato un post al giovane torrese.

Con un post sui propri canali social non sono mancati i complimenti di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (città in cui risiede l’istituto il “A.Tilgher”). Queste sono le parole del primo cittadino ercolanese per il ragazzo: “Oggi ho incontrato Giuseppe Pirillo, il più giovane diplomato d’Italia. Con i suoi 16 anni ha conseguito la maturità con 100 e lode al Liceo Scientifico “A. Tilgher” di Ercolano! Che sia di buon auspicio per tanti studenti della nostra città”.

Lo stesso sindaco ha poi deciso di invitare il giovane e la sua famiglia nella sede del Comune di Ercolano per congratularsi con il ragazzo e conoscerlo insieme ai suoi familiari. Il tutto è stato raccolto da uno scatto social poi postato dallo stesso Buonajuto.

L’esame di Giuseppe Pirillo

L’alunno è stato premiato con il voto di 100 e lode dalla commissione d’esame nella mattina del 3 luglio. La lode è arrivata grazie all’impressionante percorso avuto dal ragazzo nel corso dei quattro anni. Oltre ad aver dimostrato in sede d’esame un’ottima capacità argomentativa ed una bravura nell’esposizione difficile da trovare in un ragazzo così giovane. Ultimo ma non per importanza, sono state premiate le sua qualità comportamentali oltre al suo garbo, umiltà ed empatia.