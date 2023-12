Nella Macelleria Gourmet di Francesco Veneruso è un Natale di gusto e qualità, tra box regalo, carni selezionate e da filiera controllata per i giorni di festa e tutta la creatività del prof della bistecca: abbiamo curiosato nel suo bancone per scoprire di più.

Nella Macelleria Gourmet di Francesco Veneruso pronte le box regalo

Ce ne sono a decine, pronte per essere spedite o ritirate per regali davvero speciali: sono. le box regalo che Francesco Veneruso ha ideato per questo Natale “Sono completamente personalizzabili”, spiega Francesco, “la carne viene confezionata sottovuoto così da poter essere spedita, e ci si possono abbinare tutte le altre specialità che offriamo: salumi di nostra produzione, pasta, sughi o creme di condimento, conserve varie, bottiglie di vino”. Tutto, insomma, e per ogni budget: l’idea regalo parte da poche decine di euro per poi essere composta a scelta del cliente.

Anche la box esterna è piena di stile: “Ho scelto di non realizzare il solito ‘cesto natalizio’, ma uno scatolo brandizzato perché tutti i prodotti sono scelti e selezionati: così, anche se composto dal cliente, è un’idea totalmente nostra. E poi, come già detto, viene imballato alla perfezione per essere spedito“. Gran parte delle spedizioni, manco a dirlo, prendono la direzione del nord Italia: una rivisitazione del “pacco da giù” in chiave gourmet, che esalta l’impatto e regala un inaspettato calore nostrano a chi è lontano dalle tradizioni natalizie partenopee.

“Rispettiamo le tradizioni: pesce alla Vigilia di Natale, ma il 25 a pranzo la carne è padrona”

A proposito di tradizioni, Francesco Veneruso ci parla del suo “rispetto” verso le usanze culinarie di fine anno: “C’è un momento intoccabile nel quale anche un super appassionato di carne come me deve alzare le mani, ed è la Vigilia di Natale: quello è il regno del pesce, ed anche un macellaio deve inchinarsi”. Ma soltanto per una sera: le proposte per i pranzi di Natale e Capodanno sono da sgranare gli occhi e leccarsi i baffi. Ed anche per lo spuntino della Vigilia, Francesco ha pronto l’asso nella manica: “La nostra pizza di scarole. Un must della tradizione: adoro prepararla per i clienti (ed adoro mangiarla)“.

La vetrina del macellaio gourmet è un’esplosione di creatività: cornetti di carne avvolti in pasta sfoglia, tocchi di glassa e sapori che richiamano in pieno il clima natalizio, come le inconfondibili castagne che entrano in punta di piedi in diverse ricette; sullo stesso filone troviamo le cassatine, sempre di carne e pasta sfoglia. E poi le forme che immediatamente richiamano l’aria natalizia: panettone di carne con fette di pane bianco e tocco di pistacchio, pandorini e panettoncini di macinato con farciture di stagione, straccetti di pollo all’arancia.

Sembra di stare in pasticceria, ma in queste specialità ci sono sempre e soltanto carni selezionate da Veneruso in prima persona: Chianina e Marchigiana IGP. Una sigla che non resta un banale acronimo messo a caso ma significa che c’è un disciplinare di controllo severo che garantisce la qualità del prodotto. “Le persone comprano anche per sé stesse, per fare bella figura, per sorprendere a tavola nei giorni di festa: ma queste creazioni sono diventate anche delle vere e proprie idee regalo“, spiega Francesco.

Prenotazioni in macelleria aperte da settimane

Tanti i clienti che entrano per affrettarsi a prenotare: manca poco alle festività ma il Natale di Francesco Veneruso è cominciato mesi fa: “Abbiamo sacrificato diverse domeniche per recarci agli allevamenti e selezionare le carni che offriamo ai clienti in questo periodo, ci lavoriamo da settembre-ottobre. Tutto deve essere controllato, vogliamo interfacciarci con tutti gli attori della filiera, verificare le condizioni in cui vivono gli animali e come nasce la carne che vendiamo”.

Anche nel periodo lavorativamente più intenso dell’anno, quindi, non si molla un millimetro su qualità e controllo: “Abbiamo ancora una visione ‘artigianale’ di questo lavoro: vogliamo differenziarci dalla massa, senza offesa per nessuno, e sappiamo che questo può significare anche scarsità di prodotto. Non siamo un’industria e non vogliamo esserlo“.

Qualità, filiera controllata, gusto e la “consulenza” di Veneruso

Proprio per questo, gli affezionatissimi clienti della Macelleria Gourmet sanno che prenotare è meglio: “Cerchiamo di accontentare tutti, ma per alcune richieste è necessario anticiparsi”. Comunque, anche a pochi giorni dal Natale le braccia di Veneruso sono apertissime: “Le persone troveranno tanto da gustare anche il 24 dicembre: e poi c’è ancora Capodanno”. Un 2024 che per tanti si aprirà tra brasati ed arrosti preparati dal professore della carne: “Sono piatti tipici per tantissime famiglie, ma ognuno ha le proprie usanze. Moltissimi, ad esempio, nelle feste cucinano il capretto o l’agnello, che può sembrare tipicamente pasquale. E siamo pronti ad accontentare anche loro, con la consueta qualità”.

Non soltanto qualità del prodotto, ma anche della persona: Francesco Veneruso, da vero cultore della carne, non lesina consigli e suggerimenti di cucina anche in questo periodo, per dei pranzi di Natale da lasciare a bocca aperta: “I suggerimenti sono inscindibili dalla vendita del prodotto, fa parte della dimensione umana del nostro lavoro: soprattutto, vogliamo che chi acquista i nostri prodotti, per i quali spendiamo tanta cura ed impegno, sia poi pronto a gustarli al meglio”.

Francesco Veneruso, il Macellaio Gourmet si trova a Via Gabriele D’Annunzio 5 ad Ercolano, al confine con Torre del Greco. Per maggiori info è possibile consultare le pagine social della macelleria o il sito web: www.ilmacellaiogourmetveneruso.com.