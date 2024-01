Epifania a Ercolano, 3 giorni di festa tra giochi e calze gratis: c’è James Senese in concerto

Epifania a Ercolano, villaggio della Befana e concerto di James Senese

L’Epifania 2024 trascorrerà all’insegna dei grandi eventi ad Ercolano con 3 giorni ricchi di appuntamenti per grandi e piccini, tutti ad ingresso gratis, tra spettacoli, villaggio della Befana e gran finale con concerto di James Senese.

Si parte giovedì 4 gennaio alle 20.30 nella Basilica di Pugliano dove si esibirà Richard Galliano inaugurando il cartellone della rassegna Divino Jazz che darà spazio ad altre due performance d’eccellenza nel corso del weekend dell’Epifania: il 5 gennaio nel centro storico di Ercolano alle 18 si esibirà la MagicaBoola Brass Band mentre il 6 gennaio a Villa Campolieto alle 20:30 avrà inizio il concerto di James Senese.

La magia dell’Epifania toccherà diverse zone del centro cittadino. Il 5 gennaio a piazza Trieste e corso Italia, dalle ore 17, aprirà il Villaggio della Befana mentre nella stessa giornata, dalle 18, da piazza Pugliano all’Area Mercato prenderà il via Magicabula di Gigi Di Luca.

Ancora nella giornata di venerdì, la festa della Befana invaderà anche via Bordiga dalle 11 alle 13 con tante divertenti sfide sportive, premi per i vincitori e gonfiabili a tema sport. Ad accogliere gli ospiti ci sarà una simpatica Befana in costume, accompagnata dalla gioiosa band musicale con musiche dei cartoni e animatori.

A disposizione dei presenti ci sarà una postazione photoshoot per selfie e foto. Sul posto saranno distribuite ai bambini caramelle e calze gratis, oltre a diversi gadget: nello specifico è prevista la consegna di 50 kg di caramelle, 100 giocattoli e 200 calze piene di dolciumi.

I festeggiamenti proseguiranno nella giornata di sabato 6 gennaio con l‘arrivo della Befana nella Villa Comunale di corso Resina e spettacoli di animazione a tema tra San Vito (zona Chiesa) dalle 11:30 e piazzetta Miranapoli dalle 16 alle 18.

“Tanti appuntamenti in città per festeggiare l’arrivo della Befana. Dal 4 al 6 gennaio ad Ercolano ce n’è per tutti i gusti. Tutti gli eventi sono gratuiti“ – ha annunciato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, pubblicando il programma completo degli eventi dell’Epifania.