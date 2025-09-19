Gli Scavi di Ercolano aperti di notte: visite sotto le stelle

Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio, in programma il 27 e 28 settembre 2025. L’iniziativa, intitolata “La casa che vorresti”, offre al pubblico la possibilità di entrare negli spazi privati dell’antica città vesuviana, trasformati in veri testimoni della vita quotidiana di duemila anni fa.

Attraverso le dimore di Ercolano, i visitatori potranno osservare non solo la bellezza architettonica, ma anche le trasformazioni sociali ed economiche che precedettero l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., in un percorso che unisce storia, cultura e memoria.

Il programma prevede tour mattutini dalle 9:00 alle 13:00, organizzati in turni a cadenza oraria per gruppi di massimo 25 persone. Le visite, della durata di un’ora, saranno condotte dai funzionari del Parco, con prenotazione obbligatoria tramite il portale ercolano.coopculture.it.

L’attività è inclusa nel prezzo del biglietto e rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva tra le case di Ercolano, ciascuna diversa e portatrice di un racconto unico. Ai partecipanti è consigliato l’uso di scarpe comode e di protezioni adeguate contro sole e insetti.

L’apertura serale del 27 settembre

Il programma delle GEP prevede anche un evento straordinario: sabato 27 settembre, dalle ore 20:00 alle 22:00, il Parco aprirà eccezionalmente in notturna. Il pubblico potrà passeggiare tra strade, botteghe e domus illuminate, in un’atmosfera suggestiva arricchita da performance teatrali, musicali e di danza.

Grazie all’app Ercolano Digitale, scaricabile gratuitamente sul posto, i visitatori avranno inoltre accesso a contenuti didattici dedicati all’evento, in un percorso che unisce tecnologia e patrimonio culturale.

Biglietti e informazioni pratiche

L’ingresso serale sarà simbolico, al costo di 1 euro (escluse le gratuità di legge), con acquisto obbligatorio in prevendita online o tramite call center. Sono disponibili fino a 500 biglietti per il turno unico 20:00-22:00, con uscita entro le 23:00.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Scabec e rientra nel Piano di Valorizzazione 2025 promosso dal Ministero della Cultura, confermando Ercolano come uno dei poli più vitali e innovativi del patrimonio archeologico italiano.