“Andiamo a fare l’amore poi ti do il regalo”: prete violentava ragazzo disabile a Ercolano

Un sacerdote è stato condannato dal tribunale di Napoli a 8 anni e 7 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un ragazzo disabile, consumata all’interno di un noto centro di Ercolano.

Violenza sessuale a Ercolano: sacerdote abusava di un ragazzo

I fatti risalirebbero agli anni 2014-2019 quando il parroco – originario di Como – operava all’interno di un rinomato centro di assistenza nel cuore di Ercolano. L’imputato, stando a quanto rende noto Il Corriere, si sarebbe sempre ritenuto estraneo alle accuse ma per gli inquirenti avrebbe cercato di ottenere prestazioni sessuali dalla vittima in cambio di regali.

Per l’accusa, avrebbe tentato di persuadere il giovane, facendo leva sulle sue fragilità, e convincendolo a concedersi. “Andiamo a fare l’amore poi ti do il regalo” e “vieni che ti calmo io” sarebbero alcune delle frasi pronunciate dal parroco al ragazzo.

Sarebbe stata proprio la vittima a raccontare le violenze subite. Il suo racconto – nonostante la versione differente impugnata dall’accusato – avrebbe trovato conferma, secondo i giudici, anche nelle prove raccolte dagli inquirenti nel corso delle indagini.