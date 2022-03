Al via Marzo Donna tra incontri e mostre: il calendario degli eventi a Napoli

In occasione del mese di marzo, il Comune di Napoli mette in campo diverse iniziative legate alle donne. Il progetto dal titolo ‘Marzo Donna 2022’ prevede un fitto calendario di eventi che partono proprio l’8 marzo, giorno dedicato alla festa della donna, e terminano il 23.

DALL’8 AL 23, ARRIVA MARZO DONNA

Queste le parole dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante:

“Donare tempo, spazio, attenzione e cura ad ogni forma di sensibilità, di espressione e di identità dell’universo femminile: questo l’intento del “Marzo Donna 2022”, iniziativa che ha lo scopo di mettere al centro le donne, di dar loro uno spazio per dedicarsi ai propri sogni ed alle proprie aspettative, spesso irrealizzabili nella quotidianità. Uno spazio ed un’eco necessari anche per sensibilizzare la società napoletana sulla necessità di garantire a tutte quella dignità, quella tutela e quella parità che purtroppo, ancora oggi, mancano“.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Sul sito del Comune di Napoli è possibile trovare il calendario degli eventi.

MARTEDÌ 8 MARZO

ore 10:30

EMANUELA FERRANTE Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità

Rassegna 8-23 maRzo

Palazzetto Urban | Via Concezione a Montecalvario, 26

PREMIAZIONE CONCORSO DI IDEE “Diamo un nome al Centro Antiviolenza” Cerimonia di premiazione della Scuola vincitrice del Concorso di Idee rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado di Napoli. Alla cerimonia sarà presente il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore all’Istruzione Maria Filippone, l’Assessore allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante. ore 16

Evento ONLINE | su piattaforma Zoom

DIMENSIONE DONNA Spettacolo con testi e letture di Rosanna Campobasso, Oriana Pagliarone, Antonella Salvato.

a cura di SOCIETÀ UMANITARIA HUMANITER La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/LnMikLnPmyoUHk5y7

ore 16.30 Associazione Dream Team – Donne in Rete | Via G. Galilei, 5 SEMINARIO DI YOGA (a cura della docente Maria Rosaria Pelliccio) a cura di DREAM TEAM – DONNE IN RETE (info 081.0489241 – 327.5423293)

ore 17.30 Associazione Dream Team – Donne in Rete | Via G. Galilei, 5 MARATONA DI LETTURA ITINERANTE, con lettura di brani tratti da “Storie della buonanotte per bambine ribelli” confronto con le calciatrici della Dream Team Arciscampia, organizzata con le associazione del territorio. a cura di DREAM TEAM – DONNE IN RETE (info 081.0489241 – 327.5423293)

ore 18 Associazione Dream Team – Donne in Rete | Via G. Galilei, 5 MARATONA DI LETTURA ITINERANTE, con lettura di brani tratti da “Le tredici Madri Clan delle Origini” di Jamie Sams, organizzata con le associazione del territorio.

a cura di DREAM TEAM – DONNE IN RETE (info 081.0489241 – 327.5423293)

MERCOLEDÌ 9 MARZO

ore 10.30 – 12.30 Evento ONLINE | Per ricevere il link all’evento scrivere su wapp a 338.8197559

ADESSO SO CHI SEI Ascolto, informazioni e sostegno alle donne di ogni età che hanno bisogno d’aiuto. a cura di Associazione PARLA CON ME

GIOVEDÌ 10 MARZO

ore 15.00-18.00 c/o Cooperativa Sociale LESS | Via Pontenuovo, 21

UN TURBANTE PER TE Laboratorio sartoriale per apprendere come realizzare dei turbanti in cotone e tessuto africano. Al termine, piccolo buffet di dolci etnici. a cura di NAKUPENDA APS in collaborazione con Action Women di Castelvoturno Per partecipare scrivere a: info.nakupendasartoriasociale@gmail.com

ore 15.30 Associazione Dream Team – Donne in Rete | Via G. Galilei, 5

PARI E LEGALI incontro con Associazioni, Cittadini, Comitati e Istituzioni Intervento di Don Luigi Ciotti presidente di LIBERA. Modera: Patrizia Palumbo presidente Ass. Dream Team a cura di Assoc. DREAM TEAM – DONNE IN RETE (info 081.0489241 – 327.5423293)

ore 16.00 – 18:00 Palazzetto Urban | Via Concezione a Montecalvario, 26

LE PAROLE PER DIRLO Cosa impariamo a scuola sul genere: libri di testo, linguaggio, abitudini. a cura di LA PRINCIPESSA AZZURRA APS (info: la principessazzurra@gmail.com – 340.7707939)

VENERDÌ 11 MARZO

ore 10.30-13.00

Teatro Auditorium Salesiano “Salvo D’Acquisto | Via Morghen, 58

Tavola rotonda LINGUAGGIO E STEREOTIPI DI GENERE: PREVENIRE LA VIOLENZA SULLE DONNE a cura di SOROPTIMIST CLUB NAPOL VESUVIUS

L’evento potrà essere seguito anche da remoto. Per info: avv.giuliadimatteo@gmail.com

ore 16

Evento ONLINE | LINK https://meet.google.com/tza-pbqw-ppu

Incontro-dibattito sul tema QUESTIONE FEMMINILE, DALLA CONFERENZA DI PECHINO ALLA PARITÀ DI GENERE. Con la partecipazione dell’Onorevole Valeria Valente, presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere.

a cura di AIDM NAPOLI (per informazioni scrivere a: silvana.francamanco@gmail.com)

SABATO 12 MARZO

ore 11.00 – 13.00

Palazzetto Urban | Via Concezione a Montecalvario, 26

Incontro sul tema IL RAPPORTO UOMO-DONNA, L’AMORE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI a cura di NapolinMente APS con il Gruppo di contaminazione Donna(IN)Dipendenza

Per informazioni e prenotazioni: 339.7213959

ore 11

Maschio Angioino | Antisala dei Baroni

TOMBOLA DELLE DONNE Reading nel format ludico di una tombola non tradizionale, delle storie di donne “che hanno lasciato il segno”, storie selezionate da tre classi del Liceo Mercalli. Evento aperto al pubblico e condotto interamente dagli studenti.

a cura di La Principessa Azzurra APS

E’ richiesta prenotazione mail o telefonica ai seguenti contatti: la principessazzurra@gmail.com – 340.7707939

ore 15.00 – 19.00 (2 workshop)

c/o Cooperativa Tobilì | Via Bellini, 3/5

ore 15.00 – 17.00 ATELIER DI MODA SOSTENIBILE

ore 17.00 – 19.00 LABORATORIO DI COSMETICA NATURALE a cura di NAKUPENDA APS in collaborazione con La Radice di Coira

Per partecipare scrivere a: info.nakupendasartoriasociale@gmail.com

12-13 MARZO

ore 10.00-18.00

Piazza Trinità degli Spagnoli

MOSTRA FOTOGRAFICA DELLE DONNE DEI QUARTIERI SPAGNOLI

a cura di Assoc. Filosofia Fuori le Mura (info 339.4224356)

DOMENICA 13 MARZO

ore 9:30 – 12:30

Piazza Immacolata |

BASTA VIOLENZA SULLE DONNE. Ciclopasseggiata di impegno civile.

Il percorso condurrà alla scoperta di alcune panchine rosse presenti in città. L’Associazione promotrice dell’evento chiamerà a pedalare soprattutto gli uomini, per manifestare l’impegno a rifiutare e contrastare la violenza sulle donne. Ai partecipanti verrà donato uno scaldacollo con scritta di colore rosso preparata appositamente per l’iniziativa (fino ad easurimento). Guida: arch. M. Teresa Dandolo

a cura di Fiab Napoli Cicloverdi con Associazione Maddalena APS

Prenotazione obbligatoria al 338.7523019 (wapp) fino alle ore 20 del giorno precedente l’iniziativa

14-20 MARZO

ore 10.00-18.00

Maschio Angioino | Antisala dei Baroni

Mostra fotografica USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ. Scatti fotografici realizzati da donne ospiti presso le Case per donne maltrattate, “Fiorinda” e “Karabà”, nell’ambito di un laboratorio curato dalla fotoreporter campana Rossella Santosuosso.

a cura di Dedalus Cooperativa Sociale (info 081.293390 – info@coopdedalus.it)

MARTEDÌ 15 MARZO

ore 17

Aula Magna “Massimo della Campa”, scala C – 4° piano | Piazza Vanvitelli, 15

Inaugurazione della BIBLIOTECA DELLE DONNE BIDIDI Interventi di Marina Melogli direttrice Humaniter Napoli, Ferdinando Tramontano presidente di VISION Vittimologia e Maria Rosaria Selo scrittrice. Nell’occasione, verrà presentato il libro L’ALBERO DI MANDARINI di Maria Rosaria Selo

a cura di Società Umanitaria Humaniter e VISION Victimology Support International Observatory and Network Per informazioni: napoli@umanitaria.it

MERCOLEDÌ 16 MARZO

ore 17.30 – 19.30

Evento ONLINE | Per ricevere il link all’evento scrivere su wapp a 338.8197559

IO NON HO PAURA Ascolto, informazioni e sostegno alle donne di ogni età che hanno bisogno d’aiuto. a cura di Associazione PARLA CON ME

GIOVEDI 17 MARZO

ore 16.30 – 18.30

c/o Spazio Donna | Via Don Guanella, 20

SIRENE A SCAMPIA Lettura teatralizzata con immagini e testi

a cura di OBIETTIVO UOMO Cooperativa Sociale e SPAZIO DONNA WeWorld Napoli Per informazioni: spaziodonnascampia@gmail.com – 388.7963905 – pagina Facebook SPAZIO DONNA SCAMPIA

VENERDÌ 18 MARZO

ore 16.30

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici | Via Monte di Dio, 14

Presentazione del libro SGUARDI SUL NOVECENTO di Esther Basile

Presente l’autrice. Interveti di Aldo Putignano editore, Maria Antonietta Selvaggio saggista, Daniela Mainenti docente di Diritto Processuale, Lucia Stefanelli Cervelli scrittrice, Maria Rosaria Rubilotta documentarista, Luisa Festa sociologa, Anna Maria Ackermann attrice. Foto di Rosy Rubilotta. Modera: Carmela Maietta giornalista. a cura di Assoc. Culturale ELEONORA PIMENTEL

Per informazioni scrivere a: ester.basile@libero.it

ore 16.30 -17:30

Maschio Angioino | Sala della Loggia

Spettacolo teatrale DALLA CENERE ALLA REGGIA: LA STORIA DI ZEZOLLA TRA PAROLE, SUONI E COLORI Rielaborazione della fiaba “La Gatta Cenerentola” di G. B. Basile, con l’uso del kamishibai – teatrino della tradizione giapponese.

a cura delle Associazioni IL TEMPO DELL’ARTE e KAOS MUSIC LAB

Destinatari: famiglieebambini.Perprenotazioni:347.9048965-328.3756926

SABATO 19 MARZO

ore 11.00 – 13.00

Palazzetto Urban | Via Concezione a Montecalvario, 26

Incontro sul tema CONOSCENZA DI SÉ E CONSAPEVOLEZZA

a cura di NapolinMente APS con il Gruppo di contaminazione Donna(IN)Dipendenza (per informazioni 339.7213959 – info@napolinmente@gmail.com)

ore 10.30 – 18.00

Piazza Montecalvario |

MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO DELLE DONNE DEI QUARTIERI SPAGNOLI a cura di Assoc. Filosofia Fuori le Mura (info 339.4224356)

MARTEDÌ 22 MARZO

ore 17.00 – 18.00

Maschio Angioino | Sala della Loggia

VITE SPEZZATE Rappresentazione teatrale del racconto omonimo, scritto da Filomena Carrella.

Con gli attori: Gennaro Caliendo, Stefania Guarracino, Francesca Grassi. Al violoncello: Vladimiro Kocaqi. Foto video e riprese di Giacomo Ambrosino GMPhotoagency

a cura di OVVPC GIAGUARO ODV (per informazioni e prenotazioni 351.1111080)

MERCOLEDÌ 23 MARZO

ore 10.00 – 13.00

Parco Virgiliano |

CIRCLE TIME ALL’APERTO CON FLASH MOB “Nessuna Esclusa”

a cura di Associazione PARLA CON ME (per informazioni e prenotazioni 338.8197559) ore 15.00 – 18.00

Maschio Angioino | Sala della Loggia

ore 15.00 – 16.00 4 interventi drammaturgici con costumi d’epoca, a cura della Scuola di Cinema di Napoli. Attrici: Francesca Originale di Criscio, Gaia Luppariello, Sofia Aponte, Angiolina Ciccalese. Direttori: Roberta Inarta e Carlo Picone

ore 16.30 – 18.00 Confronto su progressi e battute d’arresto dell’emancipazione femminile ai giorni nostri.

a cura di MAI PIÙ VIOLENZA INFINITA Onlus

Per partecipare scrivere a: virginia.ciaravolo@maipiuviolenzainfinita.it

In occasione di “Marzo Donna 2022” sarà allestito un gazebo itinerante per promuovere e informare la cittadinanza sulle attività di tutti i Centri Antiviolenza presenti sul territorio cittadino.

Dalle ore 10 alle ore 14:

– 9 marzo Municipalità 1 – Largo Santa Caterina a Chiaia

– 10 marzo Municipalità 2 – Largo Enrico Berlinguer

– 11 marzo Municipalità 3 – Salita Santa Teresa degli Scalzi (nei pressi della farmacia Riccardi)

– 14 marzo Municipalità 4 – Piazza Vincenzo Aprea (nei pressi della Chiesa Madonna della Neve)

– 15 marzo Municipalità 5 – Piazza Medaglie d’Oro

– 16 marzo Municipalità 6 – Piazza Vincenzo de Franchis (nei pressi dell’incrocio Corso Serena)

– 17 marzo Municipalità 7 – Corso Secondigliano (nei pressi delle aree mercatali)

– 18 marzo Municipalità 8 – Largo della Cittadinanza Attiva

– 21 marzo Municipalità 9 – Via Epomeo (nei pressi della Chiesa S. Maria di Montevergine)

– 22 marzo Municipalità 10 Piazza San Vitale, Fuorigrotta