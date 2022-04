Italo cerca personale a Napoli: le posizioni richieste e come candidarsi

Italo Treno cerca personale nelle sue sedi, tra cui anche quella di Napoli.

Italo cerca hostess e steward

Ricerca e seleziona 26 Hostess & Steward di Stazione per le sedi di: Torino, Milano, Verona PN, Venezia, Padova, Bologna CE, Reggio Emilia, Firenze SMN, Napoli CE.

Le attività dell’ Hostess e Steward di Stazione:

Svolge attività legate all’offerta, alla promozione, alla prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati.

Gestisce le attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anormalità di esercizio/servizio per garantire una adeguata assistenza alla clientela.

Cura il decoro e riordino degli ambienti di Stazione (Biglietterie e Lounge), curando il monitoraggio delle attività svolte da fornitori esterni, nonché il monitoraggio degli apparati e degli equipaggiamenti di stazione.

Instaura un rapporto di fiducia con i propri Viaggiatori offrendo ascolto, professionalità, passione ed educazione.

Supporta lo Station Manager per tutte le attività operative.

Svolge attività di assistenza e accoglienza della clientela, curandone il confort e le relazioni.

Rappresenta nello stile e nei comportamenti il Brand e i Valori Italo

Requisiti e competenze:

Titolo di Studio: diploma/Laurea

Esperienza settore retail, turismo, trasporto

Esperienza > 2 anni nel retail: preferenziale

Esperienze lavorative all’estero: preferenziali

Conoscenza lingua inglese: fluente

Conoscenza seconda lingua: preferenziale

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Soft Skills:

Orientamento al cliente

Problem solving operativo

Flessibilità

Comunicazione e relazione interpersonale

Il superamento della selezione prevede l’inserimento al corso di formazione per Station Hostess & Steward che avrà una durata di un mese circa. Gli idonei al corso potranno ricoprire il ruolo di H/S di Stazione con contratto di Somministrazione.

Clicca qui per candidarti per la sede di Napoli!

Macchinista, come inviare il CV

Italo è alla continua ricerca di macchinisti esperti in grado di condurre treni sofisticati e altamente tecnologici. Scopri se possiedi tutti i requisiti e unisciti al team dei macchinisti Italo.

La flotta di Italo è composta: da treni Alstom AGV 575 ad altissima velocità (record mondiale di velocità su rotaia a 574,8 km/h) dotati di un sistema di motorizzazione ripartita su tutto il convoglio; e da treni Alstom ETR 675 (evoluzione della famiglia del Pendolino) dotati di muso avveniristico concepito per garantire sia un’elevata protezione al conducente sia migliori prestazioni aerodinamiche.

Il macchinista che ricerchiamo è in possesso dei seguenti requisiti:

Licenza Europea di condotta treni in corso di validità;

Certificato complementare di categoria B in corso di validità;

Esperienza nel ruolo di macchinista (primo agente di condotta) superiore a 1 anno;

Diploma di scuola secondaria;

Disponibilità al trasferimento in una delle seguenti sedi lavorative: Roma, Milano, Napoli;

Disponibilità al lavoro su turni, compresi notturni e festivi.

Se possiedi tutti i requisiti e vuoi unirti al team dei macchinisti Italo, invia subito il tuo CV

Clicca qui per inviare il tuo curriculum!