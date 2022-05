Dopo due anni torna il volo diretto Napoli-New York: collega il Sud Italia all’America

Torna finalmente dopo due anni la tratta aera Napoli – New York/Newark della United Airlines. A causa della pandemia e del crollo del numero dei passeggeri che non volavano, la tratta era stata soppressa. Ora il boom di turisti di Pasqua e Pasquetta ha spinto la compagnia a ripristinare tale tratta che è l’unica che collega il Nord America con il capoluogo partenopeo.

TORNA IL COLLEGAMENTO DIRETTO AEREO NAPOLI-NEW YORK

Il collegamento sarà operativo fino al 29 ottobre 2022 e si aggiunge ai diretti giornalieri, operati tutto l’anno, da Roma e Milano Malpensa verso l’hub della compagnia aerea di New York/Newark e al collegamento stagionale da Roma all’hub di Washington Dulles. Come spiegato in un comunicato da Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, India and West-Africa di United:

“Siamo felici del nostro ritorno a Napoli nel 2022 e di aver ripristinato il collegamento diretto per gli Stati Uniti. Con la ripresa del volo per New York/Newark, i nostri clienti dal Sud Italia possono sia beneficiare di un collegamento diretto con gli Stati Uniti che di una vastissima rete di comodi collegamenti dall’hub di United a New York/Newark da cui è possibile raggiungere oltre 70 destinazioni non stop in tutto il continente americano“.

Soddisfazione è espressa anche da Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC:

“Il volo per New York assume un significato straordinario dopo due anni segnati dalla crisi pandemica: è un forte segnale di ripartenza e conferma il ruolo attivo dell’aeroporto alla crescita economica del territorio. Un investimento di questa portata è indicativo della fiducia che una delle maggiori compagnie aeree statunitensi ripone nei confronti del mercato campano“.

Durante la mattinata di ieri c’è stato l’evento inaugurale per il ripristino del volo diretto al quale ha partecipato anche la Console Generale Mary Avery che ha dichiarato:

“Questa è un’ottima notizia per tutti noi. Gli Stati Uniti hanno un legame storico con il Sud Italia, in particolare con la città di Napoli e siamo molto contenti del successo della partnership tra United Airlines e Aeroporto Internazionale di Napoli. Oltre ad essere un importante incentivo al turismo, questo volo diretto renderà più facili anche gli scambi commerciali e culturali con tutto il Sud Italia. Inoltre, il volo offrirà collegamenti più agevoli ai numerosi cittadini americani residenti in Campania e in tutto il Sud Italia.”

IL COMUNE AUMENTA LE CORSE ALIBUS

Il boom di passeggeri in arrivo all’aeroporto di Capodichino ha portato all’incremento dei flussi turistici in città. Per questo il Comune di Napoli ha predisposto una serie di interventi utili a rendere più fluida la gestione di arrivi e partenze. Sono state quindi aumentate dal 7 maggio le corse di Alibus – servizio garantito da Anm – da 6 a 8 mezzi, con cadenza giornaliera nelle ore di punta ogni 10 minuti. L’amministrazione comunale poi spiega:

“Entro due settimane, periodo necessario all’installazione delle apparecchiature, si potrà inoltre pagare a bordo con carta di credito a contatto oltre che con l’app di UnicoCampania: ciò consentirà di ridurre le code degli utenti. Quanto al controllo della viabilità, il Comune sta intensificando l’impiego della Polizia Municipale per razionalizzare i flussi“.