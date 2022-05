Napoli, il Comune offre più di 200 tirocini retribuiti: chi può fare domanda e come

Il Comune di Napoli è pronto a offrire più di 200 tirocini retribuiti disponibili per le persone senza lavoro. In un momento in cui trovare un’occupazione è difficile, arriva questa importante opportunità per alcune categorie di persone.

IL COMUNE DI NAPOLI OFFRE 200 TIROCINI RETRIBUITI

Ad annunciarlo è la pagina social del Comune che spiega come la durata del lavoro sia di 9 mesi per le persone svantaggiate e di 10 mesi per persone con disabilità, con un contributo di 500 euro mensili. Ogni mensilità ricerca un profilo specifico ed è possibile inviare la propria candidatura entro la mezzanotte del 24 giugno 2022.

I POSTI RICERCATI

Sul sito del Comune di Napoli è possibile trovare come fare domanda per ogni municipalità e i requisiti richiesti per i tirocini retribuiti.

Municipalità I

Pronta l’attivazione di n. 20 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore Assistenza e Territorio Cooperativa Sociale onlus, di cui: N. 11 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91; N. 9 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).

Può fare richiesta chi è cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di uno Stato Extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; residenza nel territorio dell’Ambito della I Municipalità del Comune di Napoli (quartieri Chiaia, S. Ferdinando, Posillipo); aver compiuto almeno 16 anni e assolto l’obbligo d’ istruzione; essere in stato di disoccupazione/inoccupazione.

MUNICIPALITA’ II

Numero 23 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore Consorzio di Libere

Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale onlus, di cui:

• N. 13 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91

• N. 10 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art.

1, comma 1 della legge 68/1999).

MUNICIPALITA’ III

Numero 23 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore Consorzio di Libere

Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale onlus, di cui:

• N. 13 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91

• N. 10 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art.

1, comma 1 della legge 68/1999).

MUNICIPALITA’ IV

Numero 23 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore E.I.T.D. S.r.l., di cui:

• N. 13 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91

• N. 10 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art.

1, comma 1 della legge 68/1999).

MUNICIPALITA’ V

n. 24 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore Consorzio di Libere

Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale onlus, di cui:

• N. 14 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91

• N. 10 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art.

1, comma 1 della legge 68/1999)

MUNICIPALITA’ VI

Numero 24 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore Ente di Formazione professionale Maxwell, di cui:

• N. 14 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91

• N. 10 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art.

1, comma 1 della legge 68/1999)

MUNICIPALITA’ VII

nr. 20 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore Soc. Coop. Soc. “Il Grillo Parlante” onlus, di cui:

• N. 11 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91

• N. 9 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art.

1, comma 1 della legge 68/1999)

MUNICIPALITA’ VIII

Numero 21 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore ARES – ASSOCIAZIONE RICERCA E SVILUPPO, di cui:

• N. 12 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91

• N. 9 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art.

1, comma 1 della legge 68/1999)

MUNICIPALITA’ IX

Numero 24 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore E.I.T.D. S.r.l., di cui:

• Nr. 14 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91.

Nr. 10 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).

MUNICIPALITA’ X

nr. 22 tirocini extracurriculari di inclusione sociale, con Soggetto Promotore Consorzio di Libere

Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale onlus, di cui:

• Nr. 12 Tirocini di inclusione della durata di 9 mesi destinati a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L.n. 389/91.

Nr. 10 Tirocini di inclusione della durata di 10 mesi destinati a persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).