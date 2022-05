Napoli, Asìa assume 350 dipendenti a tempo indeterminato: concorso aperto ai diplomati

Napoli – Nel corso della presentazione dei nuovi mezzi elettrici Asìa, l’assessore all’ambiente, Paolo Mancuso, ha annunciato l’arrivo di un nuovo concorso, verso il mese di giugno, per l’assunzione di 350 nuovi operatori ecologici.

Napoli, Asìa: nuovo concorso per l’assunzione di 350 dipendenti

“Per giugno dovrebbe essere indetto un concorso. Per la prima volta Asìa si rivolge al mercato perché finora ha assorbito soltanto LSU e dipendenti dei consorzi di bacino. Dovremmo fare un concorso per 350 posti immediatamente e 700 nei 3 anni. Da questo punto di vista pensiamo di andare verso una svolta veramente importantissima” – ha spiegato l’assessore Mancuso.

Secondo le prime informazioni, rese note dal portale Concorsando, il concorso sarà gestito da Formez e sarà aperto ai candidati in possesso del diploma. Non dovrebbero essere imposti nemmeno limiti di età. I 350 nuovi dipendenti saranno assunti a tempo pieno e indeterminato. Per maggiori informazioni in merito alle prove previste bisogna attendere la pubblicazione del bando ufficiale.

I vincitori del concorso dovrebbero essere impiegati già verso settembre ma le procedure di assunzione proseguiranno: nei prossimi tre anni l’obiettivo è quello di assumere ulteriori 700 risorse. Intanto il Comune di Napoli ha lanciato un avviso pubblico rivolto ai cittadini senza lavoro che saranno impiegati in percorsi di tirocinio retribuiti.