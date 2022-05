Ad appena 19 anni è uno degli astri nascenti della musica italiana. Dopo il grande successo di Brividi, canzone vincitrice del festival di Sanremo cantata insieme a Mahmood, per Blanco è arrivata la delusione dell’Eurovision. Il duo ha infatti ottenuto solo un sesto posto in un’edizione che ha visto la vittoria scontata dell’Ucraina.

BLANCO IN CONCERTO A NAPOLI

Ora Blanco è atteso domani sera al teatro Palapartenope di Napoli per un concerto (il Blu celeste tour) che ha fatto registrare il sold out. Gli organizzatori infatti hanno deciso di spostare la location che inizialmente era prevista nella più piccola Casa della Musica. Tantissimi i successi di Riccardo Fabbriconi conosciuto da tutti con il nome d’arte di Blanco e salito alla ribalta nel 2021 per i singoli La canzone nostra e Mi fai impazzire in duetto con Sfera Ebbasta. Per la tappa partenopea ci saranno diverse sorprese (tra cui alcune canzoni inedite) come annunciato dal rapper in un’intervista al Corriere della Sera:

“Ci saranno diverse sorprese per Napoli, sotto tanti punti di vista. Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo curato in ogni dettaglio, in particolare visual e lighting. E sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni in questa splendida città, accompagnato da una super band“.

L’AMORE PER PINO DANIELE

Blanco non ha mai negato l’amore per la città e la sua passione per Pino Daniele e al ‘Corriere del Mezzogiorno’ e a ‘IlMattino’ racconta di uno rito scaramantico:

“Ho aspettato tanto ma ora il mio live è qui nella città di Pino Daniele. Il mio bisnonno regalò una collana con la croce a mio nonno, mio nonno una simile a mio padre e lui una a me. A volte prima di andare in scena la bacio“.