Ancora un importante riconoscimento per chi studia negli atenei napoletani. Tre giovani universitari della Parthenope di Napoli hanno infatti vinto il Premio America Giovani e sono stati premiati addirittura a Roma presso la Camera dei Deputati. I giovani hanno così vinto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

MIGLIORI TALENTI UNIVERSITARI: PREMIATI TRE STUDENTI DELLA PARTHENOPE

Il Premio America Giovani è promosso dalla Fondazione Italia USA ed è un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza, laureati con il massimo punteggio in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Come reso noto in un post dell’ateneo partenopeo:

“Tre nostri neolaureati hanno vinto il Premio America Giovani per il talento universitario, risultando fra i mille migliori laureati del 2022 e sono stati premiati alla Camera dei Deputati il 22 aprile scorso: si tratta di Giuseppe Dell’Amura, Raffaele Di Cristo e Salvatore La Barbera. Complimenti a tutti e tre per il prezioso riconoscimento!!!!“.

BORSA DI STUDIO ANCHE AD UNA STUDENTESSA DI ISCHIA

A Ischia invece una studentessa del Comune di Casamicciola Terme ha vinto una borsa di studio messa in palio dalla Nuova Erreplast per Intercultura del valore di 10 mila euro. Con quei soldi volerà in Malesia per terminare gli studi. Un altro talento della nostra terra che è stato premiato.